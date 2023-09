Nintendo vient de dévoiler un nouveau trailer de Super Mario Bros Wonder qui devrait rendre les fans encore plus impatients de découvrir le jeu en octobre.

Les fans de Mario devraient passer une excellente fin d'année. Sur Nintendo Switch, le remake de Super Mario RPG est prévu pour le 17 novembre prochain, alors que Wario : Move It débarquera quelques jours plus tôt, le 3 novembre. Évidemment, le plus gros morceau de ce dernier trimestre est incontestablement Super Mario Bros Wonder. On sent bien qu'avec cet opus, la firme de Kyoto veut renouer avec les fans historiques de la licence, toujours attachés à la 2D. Avant sa sortie en octobre, Nintendo vient de remettre une pièce dans la machine pour donner envie aux joueurs de craquer.

Super Mario Bros Wonder nous en met plein les mirettes

Big N met le paquet pour que Super Mario Bros Wonder attire un maximum de personnes. La firme de Kyoto vient de publier un nouveau trailer qui résume tout ce qui attend le public dans le jeu de plateformes, en commençant par le scénario. Au début de l'aventure, Mario et ses amis sont invités au Royaume des fleurs par le Prince Florian. Malheureusement, le vilain Bowser va fusionner avec le royaume et commencer à semer la terreur, comme à son habitude.

Pour le repousser, Mario va pouvoir compter sur tous ses amis, qui sont aussi les personnages jouables de Super Mario Bros. Wonder. En plus du plombier le plus connu du monde, vous pourrez donc incarner Luigi, Peach, Daisy, Toad jaune et bleu, Toadette, Yoshi et ses déclinaisons rouge, jaune, bleu clair et enfin le lapin Nabbit. En choisissant de jouer Nabbit ou Yoshi, l'expérience sera plus facile puisque ces deux personnages sont insensibles aux dégâts et ont des capacités spéciales.

La bande-annonce revient aussi sur plusieurs nouveautés, comme la capacité de se transformer en éléphant, qui permettra de projeter de l'eau pour atteindre de nouvelles zones ou de repousser des projectiles avec sa trompe. Grâce à une autre aptitude inédite, les joueurs pourront également créer des bulles capables de capturer les ennemis et de les transformer en pièces. Les bulles peuvent aussi servir de tremplin pour rejoindre des endroits inaccessibles autrement. Enfin, en équipant une perceuse sur sa tête, Mario pourra attaquer les ennemis au-dessus de lui ou même se faufiler dans le sol.

Des compétences qui vont changer la donne

Une autre nouveauté et pas des moindres, ajoute une composante RPG à l'ensemble. Pendant l'aventure, il sera possible de récupérer plusieurs badges qui vont débloquer de nouvelles mécaniques de gameplay comme le parachute, le grappin ou même une compétence d'invisibilité. En plus des niveaux classiques de l'aventure, vous pourrez aussi parcourir des zones secrètes en trouvant une fameuse fleur magique. Rappelons également que Super Mario Bros. Wonder sera aussi jouable en multi local et en ligne jusqu'à quatre, une grande première pour la licence. Nintendo n'a pas lésiné sur les nouveautés, alors que cet épisode est pourtant plus old-school que jamais dans la forme. Rendez-vous le 20 octobre 2023 pour découvrir le titre sur Switch.