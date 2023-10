Après les leaks de Super Mario Bros Wonder, l'un des plus gros secrets du jeu a été dévoilé avant la sortie. Du moins selon les dires de son principal intéressé.

Super Mario Bros Wonder s'annonce merveilleux et nous a déjà vendu du rêve, en quelques heures seulement, lors de notre preview. « Le jeu s’éclate avec une mise en scène digne d'un véritable blockbuster halluciné et hallucinant » a estimé notre panda rédacteur. Les surprises devraient être nombreuses et la fin fera d'ailleurs une grande révélation qui impactera toute la franchise à l'avenir.

La grande révélation de Super Mario Bros Wonder confirmée ?

C'est la fin d'une époque pour tous les fans de Mario. Charles Martinet, une icône du jeu vidéo et le doubleur officiel du plombier, a tiré un trait sur le personnage. Avant de partir, il a adressé des adieux touchants, et malheureusement, on sait depuis un certain temps qu'il n'a pas travaillé sur Super Mario Bros Wonder. Alors qui est son remplaçant ? Nintendo ne veut rien dire et garder le suspens jusqu'au bout.

Doug Bowser, PDG de la branche américaine, a déclaré « Je pense que les gens s'en sont aperçus en voyant Super Mario Bros Wonder, mais ils entendront une voix différente. Son nom sera dans le générique de fin et les gens apprendront à ce moment-là qui est cette nouvelle personne. Mais nous n'avons pas prévu de l'annoncer avant cela ». Néanmoins, un acteur est sorti du silence pour révéler qu'il avait obtenu le poste.

Kevin Afghani est la nouvelle voix de Mario et Luigi dans le prochain jeu selon... le comédien lui-même. Il a en effet vendu la mèche sur X avant le lancement. « Je suis très fier d'avoir fait les voix de Mario et Luigi dans Super Mario Bros Wonder. Merci à Nintendo de m'avoir invité au Royaume des Fleurs ». Il n'est pour ainsi dire pas connu, mais est apparu dans Dragon Ball R&R. Un manga audio fait par des fans, et il a également prêté sa voix à Arnold dans Genshin Impact.

Crédits : Nintendo.

Attention aux leaks !

Pour entendre la nouvelle voix de Mario et Luigi, rendez-vous le 20 octobre sur Nintendo Switch. C'est l'une des grosses sorties jeux vidéo d'octobre 2023, mais malheureusement, le lancement du jeu ne se passera pas comme prévu. Des joueurs ont réussi à se procurer Super Mario Bros Wonder en avance. Alors que ces derniers auraient pu garder cela pour eux, ils se sont empressés d'inonder la Toile d'informations et de vidéos.

Si vous êtes sur mobiles, vous pouvez essayer d'installer « Spoiler Blocker » (Android) et « Spoiler Block » (iOS), mais pour les appareils Apple, les spoilers ne seront cachés que sur X. Concernant YouTube et Facebook, les navigateurs offrent leur méthode de contournement avec les extensions « Spoiler Protection » (Firefox) et « Unspoiler » (Google Chrome).

Afin d'éviter à coup sûr les spoilers sur X, il faut masquer les termes Super Mario Bros Wonder en imaginant aussi toutes les variantes possibles, y compris celles avec des fautes. Ensuite, rendez-vous sur votre profil.