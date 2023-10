Super Mario Bros Wonder a créé la surprise lors de son annonce. Difficile de ne pas être charmé au premier regard par sa jolie bouille et sa formule 2D si chère aux membres les plus anciens de la communauté du plombier. C’est en revanche par son gameplay que le titre devrait réellement surprendre. Le nouvel épisode Nintendo Switch est bien parti pour conjuguer retour aux sources et révolution. Les premiers avis de la presse sont unanimes, Super Mario Wonder s’annonce comme un véritable vent de fraîcheur. Une nouvelle vient cependant de jeter un froid pour certains et une petite mise en garde s’impose.

Attention aux leaks de Super Mario Bros Wonder

Super Mario Bros Wonder sera officiellement disponible le 20 octobre prochain sur Nintendo Switch. Le commun des mortels doit attendre encore une longue semaine avant de découvrir sa proposition rafraîchissante et pourtant, certains joueurs sont parvenus à mettre la main sur le jeu à l’avance. Ce n’est presque plus surprenant à ce stade tant les dernières productions de Big N ont subi le même sort. Les heureux chanceux ne peuvent visiblement pas contenir leur enthousiasme puisqu’ils se sont directement empressés de partager du gameplay et de montrer des aspects inédits du gameplay que Nintendo souhaitait visiblement garder secret au vu de la dernière présentation autour du jeu.

Certains joueurs sont malheureusement tombés sur les spoilers en question à leur dépends, alors une petite mise en garde s’impose : mutez les mots-clés autour de Super Mario Bros Wonder autant que possible sur les réseaux sociaux si vous ne souhaitez pas subir le même sort. Ah, et évitez Reddit par tous les moyens aussi puisque c’est là et sur Twitter que le leaks affluent le plus. Nintendo est au taquet et parvient à faire retirer les vidéos et autres images assez rapidement sur les réseaux sociaux principaux, mais vous n’êtes pas à l’abri d’une mauvaise surprise.

On vous recommande donc de masquer au possible les mots Super Mario Bros Wonder sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, voici la marche à suivre pour Twitter par exemple :

Ouvrez les paramètres

Allez dans « Confidentialité et sécurité »

Se rendre dans « Masquer et Bloquer »

Ajoutez toutes les variations possibles du mot-clé (Super Mario Bros Wonder, Mario Wonder, Super Mario Wonder, Mario leak etc..)

Ce serait en tout cas dommage de se gâcher l’expérience, d’autant que Super Mario Wonder s’annonce comme une petite révolution pour la licence avec des mécaniques modernisées et bonifiées. « Dans le fond, la recette reste la même, mais dans la forme, tout a changé », expliquait-on dans notre premier contact avec le jeu. Rendez-vous le 20 octobre pour découvrir cette nouvelle vision de Mario par vous-mêmes.