La saison des grosses annonces arrive enfin. Pour s'y retrouver et ne rien louper, voici un planning des conférences du Summer Game Fest 2023 avec leurs dates, heures et les jeux confirmés comme ceux attendus.

L’E3 est mort, vive le Summer Game Fest. Depuis des années, la période estivale est synonyme de grosses annonces autour du jeu vidéo. Historiquement, le salon américain était le théâtre d’événements qui s'enchaînaient pendant une poignée de jours. Un rythme effréné, qui signifiait de longues nuits blanches pour les joueuses et les joueurs français. Mais avec la COVID-19 et la démocratisation des conférences digitales pré-enregistrées, l’E3 a perdu de sa superbe et manqué de s’adapter. Entre en jeu son grand remplaçant : le Summer Game Fest 2023. Grosses conférences, annonces très attendues, surprises, l’événement est devenu le nouvel immanquable annuel. Cette année risque d’être encore particulièrement chargée malgré moins de conférences au programme. Voici le planning complet du SGF.

Le Summer Game Fest 2023 c'est quand ?

La pandémie a transformé l’industrie du jeu vidéo. Là où l’E3 était l’immanquable annuel, Geoff Keighley et son Summer Game Fest ont repris le relais en s’imposant comme LE rendez-vous de l’été. Le programme s’annonce similaire aux éditions précédentes : des nouveaux jeux, des conférences des gros éditeurs, des world premieres en veux-tu en voilà, du gameplay, des interviews des développeurs et des surprises en tout genre. Telles sont les promesses de cette nouvelle édition.

SI Sony a plus ou moins ouvert le bal avec son PlayStation Showcase, le Summer Game Fest 2023 débutera cette année le 7 juin avec le Guerrilla Showcase qui mettra à l’honneur les jeux indépendants comme les productions moyennes. Mais le vrai rendez-vous se déroulera le 8 juin avec la soirée de lancement du SGF 2023 qui s’annonce encore une fois riche en annonces et en surprises. Les festivités se poursuivront ensuite pendant toute une semaine complète avec plusieurs conférences, showcases et présentations en tout genre. Elles se poursuivront ensuite de façon plus éparse pendant l’été, jusqu’à la Gamescom. La bonne nouvelle, c’est que cette année encore il n’y aura pas besoin de faire de nuit blanche pour suivre les plus grosses conférences.

Le programme des conférences du Summer Game Fest 2023

7 juin à 18h00 : Guerrilla Collective 2023

: Guerrilla Collective 2023 8 juin à 21h00 : Summer Game Fest 2023

: Summer Game Fest 2023 8 juin à 23h00 : Day of the Devs

: Day of the Devs 9 juin à minuit : Devolver Digital Showcase

: Devolver Digital Showcase 9 juin à 21h00 : Tribeca Games Spotlight 2023

: Tribeca Games Spotlight 2023 10 juin à 17h00 : Future of Play Direct

: Future of Play Direct 10 juin à 18h00 : Wholesome Direct 2023

: Wholesome Direct 2023 10 juin à 19h00 : Future Games Show: Summer

: Future Games Show: Summer 11 juin à 19h00 : Xbox & Bethesda Showcase + Starfield

: Xbox & Bethesda Showcase + Starfield 11 juin à 22h00 : PC Gaming Show

: PC Gaming Show 12 juin à 19h00 : Ubisoft Forward

: Ubisoft Forward 13 juin à 19h00 : Xbox Games Showcase Extended

: Xbox Games Showcase Extended 16 juin à 5h00 : RGG Summit Summer 2023

: RGG Summit Summer 2023 17 juin à 18h30 : Netflix Tudum (hors Summer Game Fest 2023)

: Netflix Tudum (hors Summer Game Fest 2023) 11 août à 21h00 : THQ Nordic Showcase

: THQ Nordic Showcase 22 août à 20h00 : Opening Night Live (Gamescom)

Notez que d’autres événements peuvent être ajoutés au fil des semaines. On pense notamment à Nintendo qui devrait tenir un Direct pendant la période estivale. N’hésitez pas à revenir régulièrement sur l’article. Nous le mettrons à jour dès qu’une nouvelle conférence du Summer Game Fest 2023 sera confirmée. Notez que vous nous avons ajouté exceptionnellement à la liste le Netflix Tudum. S’il ne fait pas partie officiellement du SGF (contrairement à l’année dernière), il devrait réserver des annonces autour des adaptations jeux vidéo et geek. Il nous semblait donc pertinent de le mettre au planning.

Les conférences à ne pas manquer et à quoi s'attendre

Le constat est frappant : il y aura moins de conférences que l’année dernière et ce n’est sans doute pas plus mal. Ca évitera les showcases des éditeurs qui semblent interminables avec des annonces et des discussions sans grand intérêt pour combler les trous. Les acteurs majeurs de l’industrie qui ne tiendront pas leur propres événements profiteront donc de l’aura de la conférence du Summer Game Fest ou peut-être même du Xbox Games Showcase. Pour celles et ceux qui ne souhaitent regarder que les rendez-vous essentiels, voici notre sélection, avec un avant-goût de ce à quoi s’attendre.

Conférence Summer Game Fest 2023 - 8 juin à 21h

C’est LE rendez-vous à ne pas manquer de l’été : la grosse conférence du Summer Game Fest 2023. Avec plus de 40 éditeurs participants, des « world premiere » à tout-va, des exclusivités à ne pas manquer et des surprises qui se profilent, cette édition s’annonce particulièrement riche en annonces. Parmi les têtes d’affiches confirmées : Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Mortal Kombat 1 ou encore Alan Wake 2. Square Enix, Sony, Microsoft ou encore Bandai Namco sont autant de noms parmi tant d’autres qui viendront faire le show pendant près de deux heures. Geoff Keighley promet même trois ou quatre annonces qui devraient laisser les joueurs complètement bouche bée. On se méfie de ses belles paroles maintenant, mais ça donne envie d’y croire malgré tout. Surtout quand quelque chose autour de FF7 Rebirth se trame...

Devolver Digital Showcase - 9 juin à minuit

Si vous êtes du genre couche-tard, alors ne loupez pas le Devolver Digital Showcase qui se déroule seulement quelques heures après la conférence du Summer Game Fest. L’éditeur de jeux indépendants devrait encore nous régaler avec une présentation complètement décalée et barrée. Autant dire qu’on est déjà sûrs que ce sera la conférence la plus folle du lot. Quelques jeux attendus, dont The Plucky Squire, devraient donner de leurs nouvelles. Devolver a dû garder au chaud quelques surprises. On vous voit déjà en train de rêver d’Hotline Miami 3. Et si cette année était la bonne ?

Tribeca Games Spotlight 2023 - 9 juin à 19h

Wholesome Direct 2023 - 10 juin à 18h

Un peu de douceur dans un monde de brutes. Le Wholesome Direct, est le rendez-vous immanquable pour les amateurs de jeux indé tout choupis tout mignons. Ce sont au total plus de 70 productions pleines de bonnes ondes qui vont défiler sous vos yeux. Autant dire que ça risque d’aller très vite, mais qui sait ? Peut-être que votre future pépite se trouvera dans le lot.

Future Games Show - Summer Game Fest Edition

C’est tout sauf la plus grosse conférence du Summer Game Fest 2023, mais c’est de loin la plus importante en termes de productions AA et de jeux indépendants. Comme chaque année, le site GamesRadar+ propose un événement conséquent pour laisser la parole aux développeurs moins connus. On a parfois le droit à quelques surprises, des jeux comme Life is Strange True Colors ou autres ayant donné de leurs nouvelles pendant des éditions précédentes. Pour ce Future Games Show Summer 2023, ce sont Yuri Lowenthal et Laura Bailey qui seront aux présentations, soit Peter Parker et Mary Jane Watson de Marvel’s Spider-Man 2.

Xbox & Bethesda Showcase + Starfield

Impossible de passer à côté. Le Xbox & Bethesda Showcase revient cet été avec une édition particulièrement attendue au tournant. Pendant deux heures, Microsoft présentera ses futures exclusivités. On peut s’attendre à avoir des dates de sorties pour les prochains jeux de la marque, notamment Hellblade 2 et Forza Mortosport, tout comme des nouvelles de titres annoncés des Xbox Game Studios comme Avowed, Fable 4 ou Perfect Dark. Le Xbox Game Pass devrait encore profiter d’une belle mise en avant et quelques éditeurs tiers devraient faire une apparition. Les projecteurs seront néanmoins braqués sur le prochain gros jeu de Bethesda. La conférence sera suivie du Starfield Direct, qui présentera longuement le RPG spatial.

PC Gaming Show

Les joueurs PC ne seront pas mis sur la touche pendant le Summer Game Fest. Le PC Gaming Show est de retour cette année, avec une édition encore plus dense. Ce sont plus de 55 jeux qui seront présents, avec des titres particulièrement attendus comme Baldur’s Gate 3, Dune Awakening ou encore Frostpunk 2. La conférence devrait elle aussi réserver son petit lot de surprises.

Ubisoft Forward

Ce sera la dernière grosse conférence avant la Gamescom 2023. Ubisoft mise gros sur son événement annuel. L’éditeur français n’est pas au meilleur de sa forme et il doit impérativement convaincre le public avec ses prochaines productions. En tête d’affiche, Assassin’s Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora, The Crew Motorsport et le fraîchement annoncé AC Nexus. La conférence pourrait néanmoins réserver son lot de surprises. Verra-t-on le jeu Star Wars de Massive ou l’arlésienne absolue Beyond Good & Evil 2 ? Rendez-vous le 12 juin pour le découvrir.