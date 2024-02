Suicide Squad : Kill The Justice League a sans aucun doute divisé la communauté, et même Warner Bros. n'est pas satisfait du résultat. Néanmoins, ce n'est pas pour les mêmes raisons.

Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, Suicide Squad : Kill The Justice League n'est pas un naufrage total. Du moins, c'est ce qu'on a conclu dans notre test, lui attribuant ainsi la note de 6/10. On retrouve tout de même une mise en scène et une narration propre à Rocksteady, ce qui est un argument de taille. Le gameplay est également une belle réussite, même si les combats peinent parfois à être lisibles. Bref, d'une manière générale, on est loin de la catastrophe annoncée. Il n'empêche que le succès n'est pas forcément au rendez-vous, comme le confirme l'éditeur du jeu.

Le jeu Suicide Squad déçoit Warner Bros

En effet, Gunnar Wiedenfels, le directeur financier de Warner Bros Discovery, a récemment annoncé la couleur. Depuis sa venue le 2 février dernier, Suicide Squad n'a pas été « à la hauteur des attentes ». On ne sait quel était l'objectif de la firme en termes de ventes, mais il n'a clairement pas été atteint. En conséquence, l'éditeur se prépare pour une « année compliquée » au niveau de la branche gaming. Le plus triste dans tout ça, c'est qu'on pouvait facilement s'y attendre. Le jeu rencontre des difficultés pour attirer du monde dans son aventure.

Eh oui, ce n'est pas sans rappeler le premier bilan peu réjouissant pour Suicide Squad, peu de temps après sa sortie. SteamDB nous apprenait qu'il avait rassemblé 13 459 joueuses et joueurs lors du plus gros pic constaté. Deux fois moins que sur Marvel's Avengers avec ses plus de 31 165 en simultané. Et ça, on le rappelle, c'était seulement quelques jours après son arrivée. Les chiffres de fréquentation aperçus à ce moment-là donnent du poids aux propos de l'éditeur, et la pilule doit avoir du mal à passer.

Est-ce que tout est fini ? Pour l'instant, on ne peut pas se prononcer. On n'a pas vraiment eu de nouvelles à ce sujet, même s'il y a des rumeurs qui circulent. La seule chose qu'on sait, c'est que Rocksteady a validé des plans en interne pour quatre saisons. On parle d'un certain nombre de contenus gratuits, y compris l'ajout... du Joker ! Reste à savoir si ça permettra à Suicide Squad de remonter la pente, mais ce sera sûrement une entreprise corsée. Affaire à suivre.