Suicide Squad Kill the Justice peut-il remonter la pente ? On en saura plus avec la saison 2 qui démarre très prochainement. Voici ce qui vous attend.

C'était mal parti pour Suicide Squad Kill the Justice League avant même sa sortie, mais le lancement n'a fait qu'empirer les choses. Le verdict de la presse et des joueurs a jeté un froid, et la fréquentation du jeu a très vite chuté. Une catastrophe qui a coûté au moins 200 millions de dollars à Warner Bros. Malgré la fuite de la communauté, Rocksteady Studios maintient ses plans à court et moyen terme, comme le coup d'envoi imminent de la saison 2.

Un nouveau personnage pour la saison 2 de Suicide Squad

La saison 1 de Suicide Squad Kill the Justice League n'a pas longtemps amusé les quelques joueuses et joueurs du jeu, alors même qu'il y avait un atout majeur : Joker. Toutefois, entre le chara design du personnage, qui a été décrié, et le peu de nouveautés, Rocksteady n'a guère réussi à inverser la tendance. Et malheureusement, il risque de se produire la même chose avec la saison 2 qui sortira le 11 juillet 2024. Comme pour la précédente, il sera possible d'incarner un méchant culte de l'univers DC : Mr Freeze Mrs Freeze. Eh oui, le studio anglais a voulu surprendre en intégrant non pas Victor Fries, mais Nora Fries, du moins à première vue.

Mrs Freeze dans Suicide Squad Kill the Justice League avait déjà leaké, et l'image officielle ne convainc guère. Un problème de genre ? Peut-être, mais la plupart des commentaires négatifs sont clairement à destination du character design qui ne plait pas du tout. « Je suis désolé mais elle a l'air ridicule. Le character design est juste mauvais » indique un internaute. « Je ne vais pas mentir, le design est mauvais » ajoute un autre.

Sur les visuels promotionnels, on peut voir que cette saison 2 de Suicide Squad Kill the Justice League sera divisé en deux épisodes. L'épisode 3 : Cœurs gelés et l'épisode 4 : Hiver qui sera la mise à jour de mi-saison. Au-delà de Mrs Freeze, attendez-vous à un pack d'arme de mêlée, de nouveaux ensembles infâmes et équipements notoires, une carte d'Al-Terre-Native, un passe de combat inédit, des skins, un combat Brainiac Superman et Flash, ainsi qu'une ville de Metropolis en constante évolution.