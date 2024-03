La Suicide Squad composée d'Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark accueilleront donc bientôt un nouveau membre. La première saison du jeu-service de Rocksteady arrive d'ailleurs très vite : le 28 mars. Voyons ce que le studio britannique nous prépare.

Suicide Squad : the Killing Joke

C'est malheureusement un fait, Suicide Squad: Kill the Justice League a connu un lancement compliqué. La presse n'a pas été convaincue par la proposition de Rocksteady dans le monde controversé des jeux-services, et les joueurs non plus. Un peu plus d'un mois après sa sortie, le titre est pratiquement déserté. L'éditeur Warner Bros. Games est aussi visiblement très déçu des chiffres de vente. La faute en est surtout imputée à une optimisation calamiteuse et à une très maigre diversité des activités et missions. Le projet était-il déjà mort-né en raison d'une très mauvaise réception avant même sa sortie ? Les choses ne se s'annoncent en tout cas pas très bien pour la survie sur le long terme du jeu.

La première saison du jeu pourrait ainsi se présenter comme une planche de salut, avec notamment l'arrivée du Joker en personnage jouable. Son gameplay à base de parapluie volant et de gadgets de farces et attrapes pourrait redonner le sourire à la Suicide Squad. En plus de cela, de nouvelles activités dans un nouvel environnement feront leur arrivée. Tout ceci est attendu le 28 mars à venir sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. À ce titre, Rocksteady a indiqué que la version Epic Games Store du jeu a pris un peu de retard. Elle arrivera finalement le 26 mars, soit juste avant la Saison 1. Dans l'intervalle, le studio ne prévoit pas de déployer d'autres patches. Le jeu en aurait pourtant bien besoin. Mais il faut croire que la Suicide Squad aime vivre dangereusement.