Suicide Squad : Kill the Justice League à de nouveau des problèmes et le studio Rocksteady aurait visiblement pris une lourde décision.

Lors de sa dernière présentation, Suicide Squad : Kill the Justice League n’a clairement pas convaincu. Les fans et les curieux ont littéralement détruit le jeu sur les réseaux sociaux pour tout un tas de raisons. Ce qu’ils ont vu ne leur a pas plu, et encore moins la direction jeu-service assumée qu’a pris le jeu, bien qu’il soit annoncé comme étant canonique aux Batman Arkham. Mais apparemment, la Suicide Squad n’est pas au bout de ses peines.

Suicide Squad : Kill the Justice League prend encore du retard !

Jason Schreier, journaliste que l’on ne présente plus dans le milieu, a en effet rapporté hier soir qu’une source de ses sources chez Warner a affirmé que le jeu allait être une nouvelle fois repoussé. Après avoir sauté l’année 2022 pour nous donner une date au mois de mai 2023, le jeu s'apprêterait finalement à changer une nouvelle fois ses plans, mais ne donnerait même pas de date de sortie cette fois. Suicide Squad serait donc désormais prévu pour plus tard dans l’année, sans précision.

Jason Schreier précise par ailleurs que ce report n’aurait apparemment rien à voir avec les retours négatifs de la dernière présentation du jeu. D’après ses sources, Rocksteady veut simplement plus de temps pour peaufiner le jeu. Correction de bugs, et ajustement mineur au programme.

Schreier affirme qu’il ne faut pas s’attendre à de gros changements.

Suicide Squad est donc désormais attendu dans le courant de l’année sans plus de précision. Le jeu restera toutefois disponible sur PS5, Xbox Series et PC comme prévu.

Notez qu'à l'heure actuelle, Warner et Rocksteady n'ont pas encore commenté l'affaire.

Pour ce que ça vaut, un retard comme celui-ci est principalement destiné à peaufiner le jeu, et non pas à revoir le gameplay de base qui a suscité des réactions négatives. Suicide Squad a commencé comme un jeu en tant que service et le restera à moins d'un reboot complet, ce qui nécessiterait un délai beaucoup plus long. Jason Schreier, Twitter

Le shooter looter DC

Pour rappel, Suicide Squad proposera aux joueurs d'incarner plusieurs anti-héros de l'univers DC, tous obligés de coopérer pour sauver le monde au lieu de le détruire. Une invasion met en effet l'humanité en péril et la célèbre Justice League a perdu pied. Captain Boomerang, Harley Quinn, King Shark et Deadshot n'ont donc pas d'autre choix que de les affronter. Suicide Squad sera donc un jeu de tir coopératif à la troisième personne et épousera fièrement les courbes du jeu-service. Loot à gogo, battle pass, xp et compétence sont au programme. D'autres personnages jouables et un tas de contenu gratuit sont d'ores et déjà prévu après le lancement. Encore faut-il savoir quand est-ce que le jeu sortira du coup.