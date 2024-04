Trois mois après son lancement, Suicide Squad Kill the Justice League est toujours en mauvaise posture et vient de décrocher un record qui est tout sauf encourageant pour la suite.

L'après Batman Arkham est pour l'instant sombre pour Rocksteady Studios. Leur jeu service Suicide Squad Kill the Justice League a été en difficulté dès sa sortie, et même avant à vrai dire. L'orientation multijoueur du titre n'a jamais été bien perçue, et les avis sur la version finale n'ont fait que confirmer les doutes et craintes. Warner Bros Discovery n'a d'ailleurs pas tardé à réagir en faisant part de sa déception. Pour le groupe, le titre n'a pas été « à la hauteur des attentes » et a anticipé une « année compliquée » pour leur département gaming. Mais la descente aux enfers continue malheureusmeent pour Rocksteady.

Suicide Squad coulé par Marvel's Avengers

Suicide Squad Kill the Justice League est disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC depuis le 30 janvier 2024. Et quelques jours après son lancement, les premiers chiffres de fréquentation étaient déjà inquiétants. Malgré la réputation de Rocksteady Studios et l'aura autour des personnages DC, le jeu a rassemblé deux fois moins de joueurs que Marvel's Avengers en simultané. Une production qui a vécu peu ou prou les mêmes choses et qui a été enterré par ses développeurs. Le titre de Crystal Dynamics s'est en effet heurté à de vives critiques, avec en prime des ventes décevantes pour l'éditeur Square Enix. Mais tout de même probablement bien plus élevées que celles de Suicide Squad Kill the Justice League finalement.

Au niveau de la fréquentation des joueurs, Suicide Squad Kill the Justice League boit aussi encore la tasse. Pendant une période, le jeu est descendu à 118 joueurs en simultané. Soit moins que Marvel's Avengers au même moment. Alors certes, ce n'était pas non plus le nirvana avec 123 joueurs, mais Suicide Squad vient à peine de sortir. Le titre a même chuté à 105 joueurs sur cette journée du 26 avril 2024. Par rapport au 51 044 joueurs d'Helldivers 2 actuellement, ça fait mal et c'est surtout très problématique pour la suite.

Pourquoi Rocksteady Studios et Warner Bros Discovery continueraient-ils à investir du temps et des ressources si ça ne prend toujours pas ? Pour l'instant, les équipes maintiennent leur feuille de route, mais ça ne pourrait peut-être pas durer. D'après des rumeurs, Suicide Squad pourrait être abandonné plus vite que prévu. Une ultime saison serait déployée en janvier 2025 et après, rideau ! On espère en tout cas que Rocksteady pourra rebondir et que les développeurs n'auront pas à subir une fermeture.