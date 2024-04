Sorti en début d'année, Suicide Squad Kill the Justice League n’a pas eu le succès escompté. Le jeu n'est pas foncièrement mauvais, mais clairement pas à la hauteur de ce qu'on était en droit d'attendre de Rocksteady. La mise en scène est soignée et le gameplay est une belle réussite, même si certains combats manquent de visibilité. Pourtant du côté de l’éditeur, ça a été la douche froide. « Suicide Squad n’a pas été à la hauteur des attentes », avait expliqué Gunnar Wiedenfels, le directeur financier de Warner Bros Discovery. Pourtant, il y avait de l'espoir avec l'arrivée de la première saison et de son nouveau personnage jouable : le Joker.

Suicide Squad : Kill the Justice déjà mort ?

Il y a quelques jours, les joueurs de Suicide Squad Kill the Justice League ont pu découvrir la première saison du jeu qui marque l'arrivée du Joker. Le studio s’était alors beaucoup amusé avec le gameplay du super méchant à base de parapluie volant et de gadgets de farce et attrape en tous genres. On aurait pu croire que l’arrivée du célèbre clown de Gotham allait redonner un coup de jus à la production et faire grimper le nombre de joueurs quotidiens. Cependant, ce n’est malheureusement jamais arrivé. Il y a bien eu un bond de 500% au lancement de cette première saison sur Steam.

De 600 personnes au quotidien, Suicide Squad Kill the Justice League est parvenu à en attirer 3000. Un score peu reluisant, sachant que le pic du jeu s'est élevé à 13 459 joueurs sur la plateforme par le passé et que c'était moitié moins que Marvel's Avengers. Si seulement un quart des joueurs Steam sont venus essayer le Joker, ils sont repartis aussitôt. Suicide Squad Kill the Justice League perdait déjà 1000 joueurs journaliers au second jour du lancement, et une semaine plus tard le revoilà en-dessous de la barre des 1000 personnes connectées par jour sur Steam.

Un contenu terriblement pauvre

Il faut dire qu'ils se sont rapidement aperçus que le contenu de cette première saison était franchement chiche. Pouvoir incarner le Joker sans payer demande des heures et des heures de grind, ce que personne n'avait vu venir. Et du côté de l’histoire ? C'était là aussi la douche froide pour le joueur, car il n’y a pas de nouveaux scénarios. Le nouveau personnage est introduit avec une cinématique, et c’est tout. Ces chiffres de Suicide Squad Kill the Justice League ne concernent évidemment que la version Steam, mais vu les performance en-deça des espérances on ne donne pas cher de sa peau. Combien de temps avant que Rocksteady n'annonce la fin de son suivi ?