Suicide Squad Kill the Justice League enterré plus tôt que prévu ? Le jeu de Rocksteady Studios (Batman Arkham) semble aller droit dans le mur.

Suicide Squad Kill the Justice League aurait pu être une véritable catastrophe de bout en bout, mais tout n'est pas à jeter. Néanmoins, les points négatifs sont trop nombreux et trop forts pour croire en l'avenir du jeu. On l'avait déjà dit lors de notre test, et le présent nous donne raison. Warner Bros Discovery a sans surprise affiché sa déception d'un titre qui n'a « pas été à la hauteur des attentes » du groupe. Et la saison 1 avec Joker n'a pas su relancer l'intérêt auprès des joueuses et joueurs.

Suicide Squad Kill the Justice League se débat encore...

Il faut se rendre à l'évidence, Suicide Squad Kill the Justice League a échoué dès son lancement. Pour tenter de booster la fréquentation, Rocksteady Studios n'a pas mis trop de temps à sortir la saison 1, mais ça n'a rien changé. Pire, les nouveaux contenus n'ont fait que ternir l'image déjà bien écorchée du jeu. En effet, celles et ceux qui ont laissé sa chance au Joker sont repartis avec un goût amer en bouche en raison d'un gros sentiment de déjà-vu. Pour résumer, beaucoup de personnes dénoncent un simple reskin rapide de Metropolis... et un grind toujours abusif des mêmes activités. Bref, aucune remontada et l'avenir de Suicide Squad Kill the Justice League serait déjà scellé.

Pour le moment, Rocksteady Studios a promis officiellement trois saisons supplémentaires avec trois nouveaux personnages et environnements inédits, des armes, activités et des mises à jour de mi-saison. Mais selon le journaliste Miller Ross, il y aurait une cinquième saison... qui serait la toute dernière. Après cela, Suicide Squad Kill the Justice League n'aurait plus le droit à un suivi régulier avec des nouveautés. « La saison 4 est actuellement prévue en janvier 2025 et introduira Deathstroke en tant que personnage jouable. [...] D'après mes sources, il s'agira probablement de la dernière saison du jeu [ndlr : la saison 5), la récente saison 1 n'ayant guère contribué à relancer les ventes » a t-il déclaré via X.

Le retour de Batman avec Kevin Conroy ?

Selon Miller Ross, Deathstroke serait donc un des futurs protagonistes jouables de Suicide Squad Kill the Justice League. Et un récent hack du jeu vient confirmer l'information. Depuis plusieurs heures, des internautes ont réussi à exploiter des fichiers privés et ont eu accès à Deathstroke et à l'ensemble de son équipement. Ces derniers pouvaient même joué en ligne avec, mais le modèle ne se chargeait pas. Warner Bros a depuis mené une campagne pour supprimer au plus vite les leaks, même les plus minimes comme le nom de Deathstroke sur le tableau des scores de fin de partie.

Dans son post sur X, le journaliste annonce également le retour de Batman pour la saison 4 de Suicide Squad Kill the Justice League, qui serait encore incarné par le légendaire Kevin Conroy. Le doubleur aurait en effet eu le temps d'enregistrer les lignes de dialogues nécessaires avant sa mort. « De multiples sources au sein de Rocksteady me disent que Kevin Conroy a enregistré les lignes de dialogues pour la campagne de contenus post-lancement du jeu » explique t-il sur son compte. Même si ça fera plaisir aux fans, pas sûr que ce soit suffisant pour les attirer. Sur Steam, Suicide Squad Kill the Justice League creuse encore sa tombe avec un pic à 893 joueurs sur les dernières 24h.