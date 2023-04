18 combattants dont un tiers de petits nouveaux, des nouvelles options pour faciliter la vie des nouveaux joueurs, une technique prometteuse... Street Fighter 6 a tout pour être l'un des hits de l'été, à sa sortie au mois de juin. Alors que la licence de Capcom fêtait ses 35 ans l'année dernière, nous venons d'apprendre, à la surprise générale, que le dernier né de la série pourrait être jouable plus tôt que prévu. Pourquoi ? Comment ? Voici ce que l'on sait !

Quand un streamer lâche un énorme leak en plein live

On n'arrête plus Capcom. Il y a deux semaines, l'éditeur nous régalait avec l'excellent remake de Resident Evil 4. Et alors que l'on a récemment appris que des films et séries Street Fighter devraient voir le jour dans les prochaines années, il fait de nouveau parler de lui. Et c'est une nouvelle fois pour sa célère licence de jeux de combats. Sauf que cette-fois, il ne s'agit pas de communication officielle, mais d'un potentiel leak. Rien n'a encore été officialisé, mais celui-ci nous vient d'un streamer réputé au Japon, Eiko Kano. En plein live, il a en effet lâché une grosse bombe l'air de rien. Selon lui, une beta ouverte pour Street Fighter 6 sera disponible d'ici fin avril ! On ignore si l'information lui est accidentellement sortie de la bouche, ou s'il s'agit d'un coup de com' malin de Capcom. Une seconde possibilité à ne pas omettre, puisque le jeune streamer est régulièrement invité sur Capcom TV. Autant dire qu'il est donc proche de l'éditeur. Dans le cas inverse, en revanche, il pourrait bien avoir des problèmes.

Aujourd'hui, un leak brûlant sur le Twitter de JP FGC : Eiko Kano, un talent et streamer régulièrement invité sur Capcom TV, a mentionné avec désinvolture que SF6 organisera une bêta ouverte plus tard ce mois-ci , en streamant Dead by Daylight. Il ne semblait pas être conscient que ça n'avait pas encore été officiellement annoncé.

Des premiers retours encourageant pour Street Fighter 6

En attendant de savoir si une beta ouverte sera bien organisée pour Street Fighter 6, rappelons que le jeu a déjà eu le droit à deux betas fermées. La dernière s'étaient tenue pendant plusieurs jours, courant décembre 2022. Globalement, les retours s'étaient avérés plutôt positifs. De notre côté, nous avions pu nous essayer au titre de Capcom dès le mois de juin. Nous n'avions alors eu accès qu'à une infime partie du contenu global : quatre combattant et le mode versus. Néanmoins, cela avait déjà suffit à nous rassurer sur le potentiel de ce SF6. Désormais, on l'attend de pied ferme le 2 juin 2023 sur PC, Xbox Series, PS4 et PS5.