Dans le monde du jeu vidéo, certaines œuvres laissent une empreinte indélébile, et Stray en est incontestablement une. Assez, en tout cas, pour inspirer les développeurs à voir plus grand.

En juillet 2022, nous avons découvert le très attachant Stray, un jeu que nous avons noté 8/10 sur Gameblog. Le titre a rencontré un vif succès dès sa sortie sur PlayStation et Steam. Et pour cause : quoi de mieux qu'un chat pour devenir viral sur Internet et marquer les esprits ? Reconnaissant ce fort potentiel, Annapurna Animation envisage de passer à la vitesse supérieure.

Stray, un beau projet en perspective

Annapurna Animation a récemment annoncé son ambitieux projet d'adapter le populaire jeu vidéo Stray en un long métrage d'animation. Le jeu original, développé par BlueTwelve Studio, présente un chat roux perdu dans une ville souterraine mystérieuse. Celle-ci est peuplée de robots et de machines. Aidé d'un drone, ce duo improbable essaie d'éviter les pièges tendus par les Zurks et les Sentinelles pour retrouver leur chemin vers la liberté. Un scénario qui donne des idées à Annapurna Animation.

L'équipe de direction d'Annapurna Animation est composée de Robert Baird et Andrew Millstein, tous deux anciens cadres chez Disney Animation. Un gage de qualité ? Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Baird a qualifié le jeu de comédie d'aventure, soulignant une "dynamique hilarante" entre le chat roux et son compagnon drone. C'est précisément cet aspect qui semble enthousiasmer les deux hommes. Baird précise :

Il y a une dimension comique intrinsèque à ce duo. Le jeu a su captiver le public en offrant une perspective du monde à travers les yeux d'un chat attachant, et c'est cet aspect que nous souhaitons absolument préserver dans l'adaptation cinématographique.

Andrew Millstein ajoute que le choix de Stray comme première adaptation de jeu vidéo par la société n'est pas anodin. Le jeu a en effet rencontré un grand succès auprès des joueurs, ce qui en fait un candidat idéal pour une adaptation sur grand écran. Nommé dans six catégories aux Game Awards 2022, dont celle du jeu de l'année et de la meilleure réalisation, il a finalement remporté les prix du meilleur jeu indépendant et du meilleur premier jeu indépendant. Il a également été nominé pour trois DICE Awards et plusieurs BAFTA, et est arrivé sur Xbox One et Xbox Series X/S en août. La pression est donc relativement élevée.

L'ambition comme moteur

Baird et Millstein sont pleinement conscients des attentes élevées du public concernant cette adaptation en film d'animation. Ils déclarent :

Il y a quelque chose d'émouvant dans l'histoire de Stray que nous voulons absolument capturer à l'écran. Nous espérons sincèrement rendre justice au jeu.

Comme mentionné précédemment, c'est la première incursion d'Annapurna Animation dans le monde du jeu vidéo, et, naturellement, la pression est forte sur leurs épaules de l'entreprise.

De votre côté, que pensez-vous d'une telle nouvelle ?