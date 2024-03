La PS5 est en feu en ce moment avec des jeux d'action qui sollicitent les joueuses et les joueurs, comme le TPS addictif Helldivers 2. Si vous préférez faire la bagarre seul, Rise of the Ronin, un beat’em all à mi-chemin entre Nioh et Ghost of Tsushima, est disponible en exclusivité PlayStation 5 depuis le 22 mars 2024. Le constructeur japonais ne va pas se calmer et la Corée va sortir le grand jeu avec Stellar Blade. Un jeu qui s'est fait connaître pour la plastique de son héroïne, mais pas seulement.

Le jeu PS5 Stellar Blade ne sera peut-être pas qu'un essai...

Vous prenez un zeste de NieR Automata, vous mélangez avec une pincée de Bayonetta, et vous obtenez normalement Stellar Blade. C'est du moins la recette que le studio coréen Shift Up semble avoir suivi. Des influences de première classe qui se ressentent au niveau de l'héroïne, des combats fluides et très bien chorégraphiés, et peut-être même de l'histoire... Mais ce dernier point sera à vérifier lors de la sortie du titre le 26 avril 2024 sur PS5. Un projet qui a visiblement bénéficié d'une aide plus complète de la part de PlayStation au fil du développement. À tort ou à raison, on le verra dans quelques semaines.

Si le succès de Stellar Blade est au rendez-vous, alors il y a peut-être un espoir de voir une franchise naître, ou moins une suite. Dans une interview pour Famitsu, Hyung-Tae Kim, réalisateur du jeu et PDG de Shift Up, a fait savoir qu'une suite est tout à fait envisageable (via Gamesradar). Mais il faut pour cela que les joueuses et joueurs répondent présents lors de la sortie de Stellar Blade 1. Un deuxième épisode qui, s'il voit le jour, pourrait en dire davantage sur Eve... et son âge ou encore sur ses alliés. À moins qu'il bluffe, pour s'assurer des ventes capables de financer une suite, Hyung-Tae Kim a peut-être déjà des idées sur le plan scénaristique.

L'avantage de cette exclu PS5, c'est que vous pouvez y jouer dès aujourd'hui gratuitement grâce à une démo sur le PlayStation Store. « La démo de Stellar Blade prend place dès le début du jeu lorsque Eve, un membre de la 7ème escouade Airborne, est envoyée sur Terre dans le but de reprendre la planète des griffes des Naytiba, jusqu’au premier combat de boss » (via PS Blog).