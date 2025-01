L'industrie a été frappé par un très grand nombre de licenciements en 2023. Et encore plus en 2024 qui a été une triste année record en termes de suppressions d'emplois. Un milieu compliqué où, malheureusement, celles et ceux qui sont responsables des jeux sont parfois remerciés sans état d'âme. En ce début d'année, le studio de Stellar Blade a décidé de saluer ses équipes en faisant un très beau geste après le carton du jeu sur PS5.

Des cadeaux pour l'équipe de Stellar Blade

Stellar Blade a été un énorme succès pour PlayStation et le studio coréen Shift Up. En quelques mois, le jeu s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Un carton plutôt inattendu de part et autre visiblement. Mais ce n'est pas volé au regard de la qualité globale de ce beat'em'all « à la NieR Automata ». D'autant plus que le suivi est pour l'instant impeccable. Depuis sa sortie le 26 avril 2024, le jeu a régulièrement été mis à jour avec des correctifs, des nouveautés avec des contenus gratuits comme des cosmétiques ou l'implémentation de modes supplémentaires.

Alors qu'une version PC de Stellar Blade doit débarquer cette année, le studio a décidé de faire des heureux. Vu les performances réalisées par le titre et du retour sur investissement, Shift Up a voulu récompensé ses employés qui sont à l'origine de ce succès. Plutôt que de simplement les féliciter ou de leur offrir une boite de chocolats, l'entreprise va verser une prime de fin d'année de 5 million de won. Soit un bonus d'environ 3 260 euros.

Mais les 300 développeurs de Stellar Blade ont également eu la belle surprise d'être invités à récupérer une PS5 Pro flambant neuve. « Nous avons organisé notre événement Shift Up du Nouvel An aujourd'hui. Tout le monde a reçu une PS5 Pro pour pouvoir profiter de Stellar Blade en 4K, n'est-ce pas ? Oh, et on voit aperçu Lily et Eve… » a annoncé le studio en immortalisant ce moment sur X avec une photo et une petite vidéo.

Source : Shift Up.