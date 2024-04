La grogne autour de certains choix opérés par le studio coréen Shift Up dans Stellar Blade franchit un nouveau cap, des fans prenant des mesures radicales pour montrer leur mécontentement.

Bon gré mal gré, Stellar Blade souffre maintenant d'une communication pré-lancement un brin abusée autour d'EVE, le personnage que nous incarnons. Certains joueurs sont même allés jusqu'à dire qu'ils ont été trompés et victimes de « publicité mensongère ».

Stellar Blade éclaboussé par une affaire de censure

Sorti le 26 avril exclusivement sur PS5, Stellar Blade connaît globalement un lancement très réussi. Il aurait en effet été écoulé à plus d'un million d'exemplaires en 24 heures. Toutefois, ce chiffre peut depuis avoir été quelque peu amoindri. Durant le week-end, certains joueurs ont en effet montré leur colère face à une allégation de censure opérée sur quelques tenues d'EVE. Particulièrement remontés, ils se sont même rassemblés sous la bannière d'une pétition. Celle-ci a rassemblé près de 50 000 signataires. Ce dans le but d'attirer l'attention de Shift Up quant à leurs doléances.

Face à un apparent silence de la part des créateurs de Stellar Blade, certains mécontents ont pris les devants. Ils ont ainsi demandé le remboursement de la version numérique du jeu. Pour justifier cela, la raison invoquée a été une « publicité mensongère ». Ils ont notamment ciblé en ce sens une tenue prenant la forme d'un maillot de bain. Au lancement du jeu, celui-ci montrait davantage de peau, mais a été modifiée suite à un patch. Selon le directeur de Shift Up, cette nouvelle mouture serait en réalité la « version finale » du costume. Celui-ci s'est d'ailleurs exprimé concernant la polémique autour de la censure. « Je suis conscient que cette réponse ne suffira pas à convaincre nos utilisateurs. Une discussion en interne est en cours ».

Le regard tourné vers les étoiles, EVE victime d'une polémique très terre-à-terre. © Shift Up

Un jeu victime d'une mauvaise publicité

Une telle polémique aurait probablement pu être évitée. Pour cela, la communication autour de Stellar Blade n'aurait pas dû mettre autant le paquet sur EVE. Au-delà de la plastique par trop objectivisée de son protagoniste féminin, le jeu a bien d'autres cartes dans sa manche pour plaire aux joueurs (notamment les fans de NieR: Automata). Qu'il s'agisse de son gameplay finement ouvragé ou de sa convaincante direction artistique très typée post-apo/cyberpunk, le titre de Shift Up a de nombreux atouts pour convaincre. Il fait hélas les frais de quelques gaffes, comme la malencontreuse combinaison de deux graffitis pouvant être considérée comme raciste.

Espérons que Stellar Blade arrivera rapidement à passer outre les polémiques qui l'éclaboussent. Nous souhaitons également à Shift Up et l'éditeur de ses prochains jeux de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il semblerait en effet que le studio coréen avait déjà des plans pour un autre jeu, alors que Stellar Blade n'était pas encore sorti. Pour l'heure, nous savons seulement qu'il ne sera pas question d'une exclusivité PlayStation. Qu'il s'agisse d'une suite aux aventures d'EVE ou non, le mystère reste pour l'heure entier, malgré de nombreuses similarités entre les deux projets.