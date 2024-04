Dès sa première bande-annonce en 2019, Project EVE, ou plutôt Stellar Blade, a annoncé la couleur... Dans une démarche chaloupée, le personnage féminin s'avançait dans un territoire désolé dans une tenue qui laissait peu de place à l'imagination. Dèrs lors, les interrogations pleuvaient autant sur le contenu du jeu que sa mise en scène de la femme.

Mais, le 26 avril dernier, le jeu de Shift Up a enfin fait son arrivée sur consoles et PC. Le public a donc enfin pu mesurer l'intérêt du jeu, qui va bien au-delà de la plastique de son héroïne. Malgré l'allure sulfureuse d'Eve, le beat'em all en a dans le ventre. Pour autant, il semblerait que le studio coréen ait reconsidéré quelques détails, quitte à revenir sur sa parole.

Stellar Blade toujours en tenue d'Eve ?

On pouvait s'y attendre : dès son annonce, le physique d'Eve a fait autant, si ce n'est plus parler, du jeu Stellar Blade en lui-même. Son chara-design, et plus spécifiquement son habillement, s'est vu comparer à d'autres héroïnes, telles Lara Croft et Bayonetta, dont le physique avantageux est loin d'être dissimulé, mais qui jouissent d'une écriture qui leur donnent un intérêt bien au-delà de leur simple apparence. Eve allait-elle faire preuve d'une même profondeur et agentivité ? C'était là la question pour beaucoup.

Mais, dès le départ, le studio Shift Up a défendu ses inspirations. Le créateur du jeu rapporte notamment avoir puisé dans l'imagerie à la Barbarella pour créer un divertissement à destination d'un public adulte. Ainsi, Eve se voit dotée d'une pluralité de tenues à essayer, certaines étant, il est vrai, plus découvertes que d'autres. Mais certaines auraient visiblement dû être moins couvrantes encore...

C'est ce qu'ont constaté certains joueurs : des tenues auraient été modifié entre les bandes-annonces et la sortie du jeu. Sur Reddit, les fils répertoriant les changements apportés aux tenues entre les différentes versions du jeu pullulent. Des centaines d'utilisateurs y expriment ainsi leur mécontentement. Qu'est-ce qui les dérange ? Certains ajustements de tenues qui comptent quelques centimètres de “tissu” de plus que ce qui était prévu dans d'anciennes versions du jeu.

© r/KotakuInAction sur Reddit.

Parmi les exemples, on trouve des maillots de bain moins échancrés qu'à l’origine ou encore cette tenue, ci-dessus, à laquelle des collants opaques noirs ont semble-t-il été ajoutés afin de couvrir les jambes de l'héroïne. S'estimant avoir été trompés par une « publicité non-censurée », des joueurs pétitionnent sur Change.org depuis le 26 avril. Leur mot d'ordre : restaurer l'esprit initial derrière Stellar Blade, « symbole de la liberté d'expression dans un temps où Sony censure ses nombreux jeux ». À ce jour, la pétition #FreeStellarBlade a récolté presque 44000 signatures.

Le studio avait pourtant garanti d'offrir le même contenu non-censuré à l'international. Mais cela n'aura pas trompé l'œil attentif d'une partie du public dont les attentes ont été déçues. Les joueurs mécontents sont donc bien décidés à lutter pour rétablir « la liberté au nom de la créativité ». Toujours sur Reddit, certains invitent à protester en demandant le remboursement du jeu et annuler leur abonnement au PlayStation Plus. Visiblement, Shift Up et Sony n'en ont pas fini avec les polémiques. Affaire à suivre...