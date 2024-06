Le patch 1.004 de Stellar Blade a certes introduit de nouvelles tenues et des fonctionnalités demandées, mais des soucis en ont profité pour s'immiscer dans le monde d'EVE. La mise à jour 1.005 fraîchement déployée vient justement y remédier. L'exclusivité PS5 à succès continue donc son chemin pavé de succès, avec justement le passage à un seuil symbolique et encourageant pour la suite.

Un patch pour retrouver la beauté de Stellar Blade

C'est une chose qui peut malheureusement arriver avec des patchs : celui déployé sur Stellar Blade le 18 juin a affecté les modes Équilibré et Graphismes du jeu, en y ajoutant des images floues et distordues. Faute de mieux, les joueurs ont dû momentanément passer par le mode Performance, loin d'être idéal sur le plan visuel. Le studio coréen Shift Up a rapidement pris acte du problème et a promis travailler avec Sony pour y remédier dès que possible.

Une semaine plus tard, voici donc justement la mise à jour 1.005 venant corriger ces gênants problèmes. C'est en tout cas ce que l'on peut déterminer par son poids plutôt modeste : 500 Mo. Pour l'heure, aucun patch notes n'a malheureusement été communiqué, tant via Shift Up que via l'application de la mise à jour de Stellar Blade, Sony ayant supprimé cette fonctionnalité depuis l'arrivée de la PS5. Shift Up s'étant jusqu'à présent montré plus efficace pour corriger ce qui peut l'être sur son titre, on peut toutefois bien tabler sur un correctif des problèmes graphiques récemment survenus.

Les joueurs devraient à nouveau pouvoir profiter des autres modes graphiques jusqu'alors bugués du jeu. © KiKiToes - Gameblog

EVE s'élève toujours un peu plus

Ce n'est pas la seule chose positive qu'a rapporté Shift Up s'agissant de Stellar Blade. Dans le cadre d'une conférence de presse de l'IPO, le studio coréen a annoncé que l'exclusivité PS5 a officiellement dépassé le million de copies écoulées, deux mois tout pile après sa sortie. Il s'agit donc d'un plutôt joli succès pour une toute nouvelle licence. Chacun se fera sa propre opinion de la raison de ce lancement réussi.

Cela a tout cas donné des idées à Shift Up pour la suite. Histoire de rentabiliser encore plus son jeu, une version PC est notamment envisagée. Dans un avenir plus ou moins proche, nous pourrions également retrouver EVE dans un pour l'heure éventuel Stellar Blade 2. Son aventure semble quoi qu'il en soit loin d'être terminée. Il serait également question d'une collaboration fin 2024. Que cela prenne la forme de nouvelles tenues réalisées par des stylistes réputés ou d'un rapprochement avec NieR, licence d'un Yoko Taro admiratif envers le titre du studio coréen, rien n'est encore moins sûr.