Malgré son ambiance post-apocalyptique pleine de mélancholie, l'esprit festif de Noël s'invite aujourd'hui dans Stellar Blade via une nouvelle mise à jour. L'occasion notamment pour la ville de Xion, Eve ou Adam de célébrer la fin d'année en beauté et en couleurs, mais aussi d'ajouter de nouvelles activités thématiques pour égayer le tout. On déballe ce que Shift Up a concocté pour l'événement.

Stellar Blade fête Noël avec de nouveaux contenus gratuits

Alors que Stellar Blade faisait l'objet d'une collaboration (payante) toute trouvée avec NieR Automata, avec en supplément une mise à jour ajoutant notamment un mode photo, Shift Up ajoute cette fois la magie de Noël à son jeu. La ville de Xion en profite pour se refaire une beauté avec sapin, guirlandes et bonhommes de neige au programme. De même, Eve, Adam et son drone ont déniché dans les décombres des costumes de circonstance, comme vous pouvez le voir ci-dessous.





De nouveaux costumes et décors à Xion pour fêter Noël... © Shift Up/Sony Interactive Entertainment

Ce n'est pas tout ce que la mise à jour spécialement dédiée à Noël apporte dans Stellar Blade. Le jukebox du camp se garnit également de deux nouvelles chansons : « Dawn (Winter) » et « Take Me Away », pour égayer l'ambiance après avoir trucidé du monstre difforme à la chaîne. Enfin, Xion accueille un nouveau mini-jeu de tir sur cibles, avec différents cadeaux à gagner pour les as de la gâchette.



... Ainsi que de nouvelles activités thématiques. © Shift Up/Sony Interactive Entertainment

Si toutefois vous n'êtes pas d'humeur festive, la nouvelle mise à jour de Stellar Blade ajoute également une option pour activer ou désactiver le contenu relatif aux événements saisonniers ou au DLC NieR Automata. Ceux-ci peuvent donc maintenant activés ou désactivés, selon votre humeur du moment. Il s'agira vraisembablement des dernières nouvelles relatives à l'exclusivité PS5 de Shift Up pour cette année. Le studio coréen devrait cependant revenir courant 2025 pour apporter de plus amples précisions quant à une version PC de Stellar Blade d'ores et déjà confirmée, voire des nouvelles de ses futurs projets, dont potentiellement une suite.

Source : PlayStation.Blog