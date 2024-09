Stellar Blade était au State of Play du 24 septembre 2024 pour deux grosses annonces. Une fonctionnalité promise depuis quelque temps est toujours sur les rails et sera disponible en même temps que la surprise tout juste révélée.

Stellar Blade a fait une petite pause dans son actualité pour revenir en force et avec des nouveautés. Si vous avez décroché du jeu cet été, on vous rappelle qu'une mise à jour 1.006 a amené une nouvelle musique, une interaction supplémentaire, des costumes inédits et a corrigé certains bugs. Le beat'em'all de Shift Up ne ménage pas ses efforts pour durer dans le temps et a dévoilé ses prochains plans au cours du récent State of Play. Faites de la place dans votre galerie de captures !

Du contenu gratuit et un DLC inattendu pour Stellar Blade

Stellar Blade est l'une des exclusivités PS5 de l'année à posséder. En octobre prochain, le jeu proposera des contenus gratuits additionnels qui n'ont pas encore été détaillés à ce stade. On devrait en apprendre davantage dans les semaines à venir, mais les développeurs de Shift Up ont fait de jolies révélations durant le State of Play du 24 septembre 2024. Tout d'abord, non, le mode photo n'est pas annulé et cette nouveauté gratuite très attendue arrive enfin. Oui, enfin, mais malheureusement, on ne sait toujours pas quand.

Comme pour d'autres jeux, le mode photo de Stellar Blade vous permettra de prendre des captures d'écran et de les personnaliser à volonté avec une large sélection d'options. Vous pourrez ainsi choisir les expressions et les poses de différents personnages, dont l'héroïne Eve, d'activer ou de désactiver le HDR, d'agir sur le contraste, la luminosité ou la saturation, d'incorporer votre image dans un modèle de photo polaroid etc.

Mais ce n'est pas la plus grande annonce. Après que Yoko Taro ait déclaré que Stellar Blade était meilleur que NieR Automata, une collaboration entre les deux jeux a été officialisée (pretend to be shocked). « Shift Up a annoncé l’arrivée du DLC Stellar Blade x NieR: Automata et son contenu palpitant. Un nouveau mode Photo sera ajouté à Stellar Blade le même jour pour l’ensemble des joueurs ». D'après le trailer, ce DLC de NieR Automata pour l'exclu PS5 devrait laisser les joueuses et joueurs appliquer l'apparence de 2B. Le personnage principal du chef d'oeuvre de PlatinumGames. Enfin, pour les mélomanes, la bande originale de Stellar Blade est sortie sur plus de 30 plateformes de streaming.

Source : PlayStation.