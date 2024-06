Stellar Blade se porte pour le mieux et continue d'évoluer à son rythme. Le patch 1.004, disponible depuis le 18 juin 2024 sur PS5, a ajouté deux nouvelles tenues pour Eve, le salon de coiffure dans le menu d'équipement pour se refaire une beauté plus rapidement, et a introduit une option d'affichage pour passer les cinématiques. Shift Up a encore des idées et a fait le point avec une feuille de route à court terme, jusqu'à la fin de l'année.

Les prochains contenus gratuits de Stellar Blade détaillés

Le beat'em'all Stellar Blade est jouable « gratuitement » sur le PS Plus Premium ou via le PlayStation Stars. Le programme de fidélité PS5 & PS4 qui permet de gagner des points à échanger contre des jeux complets ou d'autres bonus. En revanche, attention, à l'heure d'écrire ces lignes, le service est en carafe et il n'est pas dit que vous puissiez convertir vos points durement récoltés en jouant ou grâce à vos achats. Pour celles et ceux qui ont déjà Stellar Blade dans leur bibliothèque ou sur leur étagère, il y a du neuf.

Le studio Shift Up annonce l'arrivée prochaine d'une fonctionnalité adorée : le mode Photo. Il sera ajouté dans Stellar Blade autour du mois d'août 2024. Les développeurs ne sont pas encore rentrés dans les détails, mais ça arrive. Comme d'habitude, celui-ci devrait contenir des filtres graphiques ainsi que des réglages pour la profondeur de champ, l'angle de caméra, éventuellement le grain de l'image et bien d'autres éléments. Ensuite, rendez-vous en octobre pour de nouveaux contenus gratuits. Des costumes inédits viendront agrandir la garde-robe de Stellar Blade, sans que l'on sache le nombre exact. Enfin, l'équipe promet une collaboration à grande échelle avec une licence non mentionnée pour fin 2024. NieR Automata ? Après tout, le créateur Yoko Taro a été dithyrambique sur le jeu.

Et pour 2025, quoi de neuf dans la roadmap ? Des DLC ainsi que Stellar Blade 2 sont à l'étude. Alors n'attendez pas une suite l'année prochaine, mais l'idée semble faire son chemin. D'ailleurs, on sait que le studio recrute pour un action-RPG avec des créatures et des monstres, et ça pourrait peut-être concerner cette franchise. Au rayon des futures annonces, un portage PC est également possible, mais ça dépendra de PlayStation.