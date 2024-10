C’est l’un des très gros jeux de l’année, Stellar Blade a énormément fait couler d’encre à son annonce, mais surtout à sa sortie, notamment à cause de la plastique de son héroïne. Quoi qu’il en soit le jeu ne s’arrête heureusement pas là même si beaucoup semble l’avoir oublié. Stellar Blade est un excellent jeu d’action, nerveux et terriblement bien mis en scène. Mais c’est également un vrai bijou visuel en plus de profiter que quelques très bonnes idées artistiques. Justement, ce sont ces points qui vont être mis à l'honneur dans la nouvelle mise à jour.

Stellar Blade se met à jour pour la PS5 Pro

Après un patch concentré sur la correction de quelques bugs et l’ajout de physique à des endroits stratégiques qui ont fait beaucoup parler, c’est désormais TOUTE la plastique du jeu qui va être améliorée avec cette nouvelle mise à jour. Comme pour The Last of Us 2, ou encore Alan Wake 2, Stellar Blade prépare l’arrivée de la PS5 Pro. La console surpuissante de Sony arrive le 7 novembre prochain et Eve compte bien être au rendez-vous. Stellar Blade avait de toute façon déjà annoncé faire partie de la liste des jeux optimisés PS5 Pro dès la sortie de la machine.

Au menu de ce patch PS5 Pro de Stellar Blade, plusieurs nouveaux modes graphiques qui viennent s’ajouter à ceux déjà existants. Une version “ pro” permettra d’optimiser le jeu grâce au PSSR, la fameuse technologie d’uscaling maison, dans le but d’obtenir une qualité d’image encore meilleure que le jeu d’origine. Une bonne claque graphique en perspective donc. Un autre mode, Pro Max, visera quant à lui une fluidité extrême en augmentant significativement les images par seconde. Le studio précise tout de même qu’il faudra avoir un écran compatible 120Hz pour pouvoir en profiter, ça va de soi.

Les notes de patch 1.008 sur PlayStation 5

Ajout de la prise en charge de la PS5 Pro

Introduction du mode High Frame Rate (HFR) pour rendre le jeu encore plus fluide et nerveux en augmentant la réactivité et le nombre d'images par seconde. Conditions requises pour le mode HFR : L'écran doit prendre en charge la sortie 120 Hz. Activez la sortie 120 Hz dans les paramètres de la PlayStation 5 (Paramètres > Écran et vidéo > Sortie vidéo).

pour rendre le jeu encore plus fluide et nerveux en augmentant la réactivité et le nombre d'images par seconde. Modes graphiques disponibles :

Performance : se concentre sur la fréquence d'images.

Équilibré : Équilibre : Équilibre la résolution et la fréquence d'images.

Priorité à la résolution : Se concentre sur la résolution et la qualité.

(nouveau) Pro : Mode équilibré amélioré, optimisé pour la PS5 Pro, utilisant PSSR pour une qualité visuelle supérieure.

: Mode équilibré amélioré, optimisé pour la PS5 Pro, utilisant PSSR pour une qualité visuelle supérieure. (nouveau) Pro Max : mode qui priorise la résolution amélioré pour la PS5 Pro et qui offre un taux de rafraîchissement plus élevé (HFR).

: mode qui priorise la résolution amélioré pour la PS5 Pro et qui offre un taux de rafraîchissement plus élevé (HFR). Corrections de bugs mineurs.

