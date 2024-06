Le 18 juin 2024, Shift Up, le développeur de Stellar Blade, a déployé la mise à jour 1.004 du jeu. Cette mise à jour, d'un poids conséquent de 2 Go, a été lancée sans notes de patch détaillées. Laissant les joueurs dans l'attente de plus d'informations sur les modifications apportées. Malgré l'absence de détails précis, certaines améliorations et ajouts ont été confirmés par les développeurs.

Stellar Blade propose du nouveau contenu

Parmi les nouveautés incluses dans cette mise à jour de Stellar Blade, on trouve de nouveaux costumes pour Eve, la protagoniste du jeu. De plus, l'option de coiffures a été déplacée directement dans le menu d'équipement. Facilitant ainsi l'accès et la personnalisation pour les joueurs. Cette attention portée aux détails de personnalisation montre l'engagement de Shift Up à enrichir continuellement l'expérience des joueurs.

Nouveaux Costumes Costume du Défi Boss Raven en Mode Difficile : les joueurs peuvent débloquer un nouveau costume. En relevant le défi du boss Raven en mode difficile.

Costume de la Boutique de Roxanne : un autre costume est disponible à l'achat dans la boutique de Roxanne. Ajoutant une option de personnalisation supplémentaire pour Eve. Ajout du Salon de Coiffure dans le Menu Le salon de coiffure est maintenant accessible directement depuis le menu d'équipement. Facilitant les changements de coiffure et permettant aux joueurs de personnaliser l'apparence d'Eve plus facilement. Option d'Affichage pour Sauter les Scènes Cinématiques Une nouvelle option permet aux joueurs d'activer ou de désactiver l'affichage de l'interface utilisateur pour sauter les cinématiques, offrant plus de contrôle sur leur expérience de jeu.

Pour rappel, le jeu est disponible depuis le 26 avril 2024 sur PS5.