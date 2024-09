À sa sortie, et même avant, Stellar Blade a fait énormément de bruit. À n'en pas douter, c'est un excellent jeu d'action. Un beat'em all nerveux, très beau et doté d'un univers intéressant. On notera aussi une OST sublime, certaines musiques sont à tomber et restent clairement en tête. Dans nos colonnes, on l'a d'ailleurs adoré. Seulement voilà, si le jeu a énormément intéressé et fait autant parler, c'est surtout pour son héroïne, Eve.

Une nouvelle mise à jour pour Stellar Blade, ça va trop loin ?

Jambes infinies, corps de rêve… outre ses capacités de combat, la protagoniste en met plein la vue avec son physique de mannequin un brin fantasmé. Malheureusement, la pauvre sera vite reléguée au rang de poupée de prêt-à-porter et ne profite pas vraiment du traitement qu'elle mérite, comme relevé lors de notre test. En revanche, le jeu comporte une quantité assez folle de costumes dont certains sont franchement beau et stylés, tandis que d'autres sont clairement limite. Mais jusqu'ici encore, on pouvait dire que ça allait... jusqu'à la dernière mise à jour en date.

Le studio Shift Up, pas peu fier, vient en effet de déployer la nouvelle mise à jour 1.007 qui rend le jeu encore plus « réaliste » et c'est un poil abusé. Stellar Blade a le souci du détail et on le sait depuis le départ. La physique du jeu est plutôt bonne et c'est bien évidemment Eve qui en profite le plus. Son corps entier est animé, en combat ou non, avec un certain réalisme, même si les curseurs ont tendance à être poussés à des endroits bien précis comme la poitrine par exemple. On va sauter dans le plat, le studio sait pertinemment à qui il parle et, avec son nouveau patch, il va même encore plus loin.

Plusieurs fonctionnalités ajoutées, une seule retient toute l'attention...

La mise à jour 1.007 de Stellar Blade ajoute des fonctionnalités intéressantes comme la possibilité de relancer certains événements de l'été, ou encore le droit de faire des marquages ​​sur la carte. Une très bonne chose, notamment dans les zones ouvertes. Mais ce que tout le monde retient de cette mise à jour pour le moment, ce sont les améliorations de la physique et des « collisions sur le corps d'Eve » et ce avec tous les costumes.

Toutes les nouveautés du patch 1.007 de Stellar Blade :

Vous pouvez toujours profiter de « l'événement d'été » à l'Oasis en activant/désactivant le contenu.

Le BGM de l'événement d'été (Don't Forget Me) est maintenant disponible au camp.

Vous pouvez faire mettre des repères sur la carte en appuyant sur le bouton carré depuis le menu de la carte.

Vous pouvez mettre des pièce d'équipement d'EVE en favoris.

Un nouvel objet « Ammo Package » ( pack de munitions) est maintenant disponible à l'achat, ce qui vous permet de stocker toutes les munitions au maximum en une seule fois. Une fenêtre de confirmation d'achat s'affichera lorsque vous dépenserez plus de 15 000 pièces d'or afin d'éviter toute dépense involontaire.

Amélioration visuelle des collisions (et de la physique) entre les différentes parties du corps d'EVE.

Diverses autres corrections de bugs.

En d'autres termes, l'héroïne à la poitrine qui réagit de manière plus « réaliste » et le vent la déshabille davantage encore. Elle ne peut même plus se tenir droite sans que l'on puisse voir ses sous-vêtements. Le patch PS5 Pro et le mode photo n'est même pas encore disponible que l'on a déjà le droit à des florilèges de captures d'écran sur les réseaux sociaux pour « témoigner » de ces ajouts visiblement importants aux yeux de certains. Le studio, lui, est plutôt fier de sa réussite puisque c'est LA fonctionnalité mise en avant sur ses réseaux sociaux. Chacun pensera ce qu'il veut, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire ?

Quand on commence à faire le parallèle avec ce qu'il se passe en ce moment, notamment depuis l'annonce de Ghost of Yotei, il y a de quoi sourire…