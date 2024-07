Stellar Blade poursuit sa carrière en exclusivité sur PS5, en attendant une suite ou un portage PC. En juin, Shift Up a été obligé de déployer une mise à jour 1.005 en catastrophe. Un précédent patch avait induit un gros problème technique au niveau des modes graphiques (Équilibré et Fidélité). Les images étaient alors floues et distordues. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, les développeurs peuvent reprendre leur suivi classique du jeu.

Encore du contenu pour la mise à jour 1.006 de Stellar Blade

Une nouvelle mise à jour 1.006 est donc disponible pour Stellar Blade sur PS5. « Une petite zone pour les vacances d'été a été ajoutée pour une durée limitée au niveau de l'Oasis du Grand Désert. Offrez à EVE une petite pause » révèle l'équipe de développement sur le compte X officiel du jeu. Ce camp qui colle à l'ambiance estivale, malgré un temps pas terrible dans de nombreuses régions de l'hexagone, est l'un des contenus gratuits inédits de ce patch. Mais Stellar Blade a bien plus à offrir et va faire monter la température avec deux tenues supplémentaires. Des bikinis plus ou moins habillés qui devraient satisfaire celles et ceux qui ont crié à la censure.

Cette mise à jour de Stellar Blade ajoute également une interaction avec un transat, pour prendre des couleurs avant de retourner affronter les monstres du titre, une piste sonore et corrige des bugs. Parmi eux, il y avait un souci lié au changement de couleur de cheveux. Désormais, ça ne devrait plus poser de problème si l'on en croit les notes de patch 1.066 que vous trouverez ci-dessous.

Notes de patch complet

Une musique estivale a été ajoutée au camp de l'Oasis du Grand Désert. Les précédentes pistes sonores de l'Oasis peuvent toujours être écoutées

Une nouvelle interaction avec le transat

Deux nouveaux costumes et un nouvel accessoire ont été inclus. Ils peuvent être obtenus auprès de Clyde dans sa boutique à l'Oasis

Correction du problème du changement de couleur de cheveux qui ne s'appliquait pas dans le mode Boss Challenge

Diverses autres corrections de bugs









Source : compte X Stellar Blade.