En attendant un nouveau jeu NieR, la collaboration toute naturelle entre Stellar Blade et NieR Automata se concrétise donc enfin avec l'arrivée de ce fameux DLC, principalement d'ordre cosmétique (et moyennant tout de même la somme de 10 euros). Celui-ci est par ailleurs accompagné d'une mise à jour intégrant une fonctionnalité particulièrement demandée par les joueurs depuis la sortie du titre de Shift Up en avril dernier sur PS5.

EVE, 2B et A2 peuvent maintenant faire des selfies dans Stellar Blade

Par bien des aspects, Stellar Blade présentaient de nombreux atomes crochus avec NieR, l'œuvre très marquante de Yoko Taro, qui n'avait d'ailleurs pas tari d'éloges sur l'exclusivité PS5 avant sa sortie. Le directeur du studio coréen Shift Up entretient d'ailleurs avec le fantasque créateur japonais des liens forts. Tout ceci se matérialise donc sous la forme d'un DLC crossover désormais enfin disponible au tarif de 10 euros.

Celui-ci vient principalement ajouter les costumes de 2B et A2 à la garde-robe d'EVE. L'iconique Émile vient également occuper le poste de marchand pour obtenir divers objets collaboratifs. Enfin, la magistrale bande-son de NieR Automata s'invite dans la déjà excellente OST de Stellar Blade. Rappelons en effet que celle-ci figure parmi les nominés aux Game Awards 2024 dans la catégorie « Meilleure musique ».

Le DLC payant NieR Automata ne vient d'ailleurs pas seul. Stellar Blade en profite également pour se mettre à jour. Il accueille en ce sens, gratuitement cette fois, le fameux mode photo, longtemps demandé par les joueurs. Mieux vaut tard que jamais comme on dit, afin de mieux immortaliser EVE dans son meilleur cosplay de 2B. Le mode photo comporte de nombreuses options de configuration, différents filtres et poses pour notre héroïne. Sa garde-robe se complète également avec quatre nouveaux costumes et un accessoire inédit.

En parallèle, rappelons que Stellar Blade figurait parmi la liste d'une cinquantaine de jeux portant le label « PS5 Pro Enhanced » au lancement de la console le 7 novembre. Enfin, nous apprenions il y a peu via un appel aux investisseurs du studio Shift Up qu'un portage PC serait bel et bien prévu courant 2025, en attendant un pour l'heure seulement hypothétique Stellar Blade 2.

Source : PlayStation Store