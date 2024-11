Avec l'arrivée du DLC NieR Automata, Stellar Blade adresse à la fois un habile clin d'œil au titre culte original, et une punition cocasse aux plus coquins.

Stellar Blade a mis les petits plats dans les grands pour mettre en avant son personnage principal, EVE. Légitimement très belle à regarder, notre héroïne est mise en valeur sous tous ses angles par Shift Up. Ce notamment grâce à diverses tenues plus ou moins explicites. Le DLC NieR Automata est d'ailleurs venu garnir sa garde-robe avec les tenues iconiques de 2B et A2. Dans l'exercice, le studio coréen s'inspire grandement d'un easter egg cocasse du jeu original pour celles et ceux ayant les yeux un peu trop baladeurs.

Un clin d'œil appuyé à NieR Automata pour calmer les ardeurs sur Stellar Blade

Avec son univers post-apocalyptique futuriste aux commandes d'un être synthétique, Stellar Blade partageait de nombreuses similitudes avec NieR Automata. Le directeur de Shit Up entretenait par ailleurs une relation privilégiée avec le génial Yoko Taro. Un DLC collaboratif prenait donc tout son sens. Celui-ci est désormais disponible, moyennant toutefois 10 euros. Il intègre notamment des tenues et autres éléments cosmétiques propres à 2B et A2, deux protagonistes principaux de NieR Automata.

Pour rappel, celui-ci présentait un easter egg assez habile lorsque les joueurs essayaient de regarder sous la jupe de 2B. Celle-ci abordait alors une mine désapprobatrice après une pirouette pour s'éloigner des regards lubriques. L'hommage dans Stellar Blade est justement repris presque trait pour trait. Laisser la caméra se balader un peu trop bas lorsqu'EVE porte notamment la tenue de 2B fera que notre héroïne donnera un violent coup de pied dans la caméra. Vous pouvez voir ce que cela donne via la vidéo ci-dessous. La protagoniste de Stellar Blade a beau être en apparence douce et adorable, il ne faut non plus trop lui chercher des noises.

Source : Faz Faz sur YouTube