Ce vendredi 26 avril 2024 marque la sortie officielle de Stellar Blade sur PS5. Une exclusivité qui est dans le vert sur Metacritic avec un score de 82/10 pour 114 tests. L'accueil de ce nouveau jeu d'action signé HyungTae Kim (Blade and Soul) avec son studio Shift Up est donc chaleureux. Et le titre risque de s'attirer encore plus la sympathie des joueuses et des joueurs puisque la mise à jour day one introduit déjà des éléments inédits, dont un très attendu.

Des contenus gratuits pour la sortie de Stellar Blade

Ajouter des contenus gratuits dans Stellar Blade faisait partie de la feuille de route de Shift Up. Mais lorsque le studio a fait cette annonce, une disponibilité au lancement avait été écartée. Il faut croire que les développeurs ont suffisamment carburé pour modifier leurs plans initiaux. La mise à jour day one de Stellar Blade s'accompagne du mode New Game+. Une fonctionnalité très appréciée des joueuses et des joueurs qui permet de relancer le jeu en gardant les équipements débloqués.

Et le NG+ de Stellar Blade est très fourni en nouveautés. Pour vous aider à affronter des difficultés plus élevées, Eve disposera de nouveaux niveaux pour les armes, les noyaux Corporel et Bêta ainsi que l'Injecteur. Voici les changements que vous constaterez une fois une partie New Game Plus entamée.

Arme : 15 => 40

Noyau corporel : 6 => 9

Noyau Bêta : 6 => 9

Injecteur : 5 => 13

« Dans le mode Nouvelle partie +, vous pourrez non seulement poursuivre votre progression, mais aussi obtenir des noyaux pour améliorer les armes, les PV et l’énergie Bêta d’EVE. Vous pourrez également améliorer votre Injecteur pour augmenter la quantité de PV soignés à la fois. En améliorant votre drone, vous pourrez aussi augmenter la puissance de vos attaques à distance » précise le PlayStation Blog sur les nouveautés gameplay du NG+ de Stellar Blade.

Crédits : PlayStation Blog.

Le NG+ disponible avec une floppée de costumes supplémentaires

Les nouveautés de Stellar Blade ne s'arrêtent pas là puisqu'Eve a aussi le droit à de nouvelles compétences. Il sera ainsi possible d'acquérir 4 techniques de compétence Bêta, 8 habiletés pour améliorer les capacités Bêta et spontanées, ou encore 5 nouvelles aptitudes de drone. Des PC (points de compétences) seront également à débloquer. Etant donné que le look de l'héroïne est quelque chose de central, vous pourrez aussi modifier l'apparence avec 34 tenues additionnelles, dont le costume Uniforme conceptuel (visible ci-dessus). Des vêtements plutôt sobres qui ne devraient pas donner lieu à une polémique. Enfin, cinq accessoires ainsi que deux objets cosmétiques pour Adam, Lily et le drone, ont été ajoutés via la mise à jour. Stellar Blade est disponible dès maintenant en exclusivité PS5 en version physique ou numérique.