Plus exactement, la dernière bonne nouvelle autour de Stellar Blade provient de son récent appel aux investisseurs pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2024. Celui-ci fait état de très bon résultat pour l'exclusivité PS5. Shift Up avait par le passé évoqué l'idée de porter bientôt le jeu sur PC, et nous en avons maintenant la confirmation officielle.

EVE et Stellar Blade vont bientôt s'élever sur PC

Alors que la version PS5 de Stellar Blade a tout récemment reçu une mise à jour ajoutant notamment le mode photo et une collaboration toute naturelle avec NieR Automata sous forme de DLC, son studio a dû quasiment au même moment rendre des comptes auprès de ses investisseurs. La situation serait visiblement au beau fixe pour Eve, avec « des ventes stables, malgré un retour au calme après un lancement explosif ».

On a ensuite demandé à Shift Up quels étaients ses plans s'agissant d'un portage de Stellar Blade sur PC. Ce à quoi le studio sud-coréen a répondu : « Nous prévoyons une sortie sur PC courant 2025. Compte tenu des tendances récentes comme la présence croissante de Steam sur le marché des jeux AAA et le succès mondial de Black Myth Wukong, nous prévoyons de proposer une version PC encore plus performante que sur consoles ».

À noter que Stellar Blade fait partie de la cinquantaine de jeux spécialement optimisés sur PS5 Pro depuis sa sortie le 7 novembre dernier avec le fameux label « Enhanced ». Il semblerait donc que la version PC du jeu va viser encore plus haut d'un point de vue visuel et performances. Shift Up a par ailleurs déjà de la suite dans les idées, avec notamment un titre cette fois multi-plateformes à venir en 2027 et connu sous le nom de code Project Witches. Le studio sud-coréen indique avoir de plus amples informations à partager sur le sujet dans la première moitié de l'année prochaine. Pour l'heure, un Stellar Blade 2 ne serait a priori pas totalement inscrit dans le marbre. Mais le succès ou non du portage PC des aventures d'EVE pourraient lui faire changer d'avis.