L'exclusivité PS5 Stellar Blade laisse connaître ses premières estimations de ventes une semaine et demi après sa sortie. Et force est de constater qu'ils sont excellents.

Stellar Blade a ainsi visiblement tranché net dans la concurrence autour du globe. Nous recevons en tout cas des premiers rapports très favorables au titre de Shift Up dans plusieurs pays comme la France, le Royaume-Uni ou encore le Japon, entre autres exemples.

Stellar Blade brille au-dessus de la concurrence

Parmi les plus grosses attentes vidéoludiques du mois d'avril, Stellar Blade occupait une place prépondérante. Et le succès semble être au rendez-vous pour l'exclusivité PS5 développée par le studio coréen Shift Up. Elle s'est en tout cas retrouvée propulsée au top 1 des ventes dans plusieurs pays comme le Royaume Uni ou la France. Dans ce dernier cas, nous le savons grâce au Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisir. D'après lui, EVE a battu a plates coutures des énormes cartons du public français comme Mario Kart 8 Deluxe ou encore Super Mario Bros. Wonder. Il convient de noter que battre Nintendo sur notre sol n'est pas un exploit dont peu de jeux peuvent se targuer.

Nous avons également reçu des sons de cloche similaires s'agissant du succès de Stellar Blade au Japon. Dans le pays natal de Sony, plusieurs magasins spécialisés rapportent en effet être en rupture de stocks pour l'édition physique du jeu. Que cela soit dû à une communication un peu trop appuyée sur EVE ou sur les autres qualités intrinsèques du titre de Shift Up, chacun se fera son propre avis. Malgré les nombreuses polémiques qui ont éclaboussé l'exclusivité PS5, c'est en tout cas officiellement un carton. De quoi probablement faire pousser des ailes à son studio. Celui-ci prépare d'ailleurs déjà un autre jeu, qui lui ne serait pas exclusif. Il ne devrait donc pas s'agir d'une suite à Stellar Blade. Le doute est cependant permis, compte tenu du cadre et de l'univers dépeints par Shift Up pour ce nouveau projet.