Le lancement de Stellar Blade sur PS5 est imminent sur le PlayStation Store. Comme souvent, le rendez-vous est fixé à minuit (heure française). C'est à cette heure-là que le compte à rebours associé à la copie numérique du jeu se débloquera, vous laissant tout le loisir de faire une nuit blanche pour taper et démembrer tous les monstres du titre. Mais pour certains d'entre vous, le voyage en compagnie d'Eve se fera peut-être en décalé. Si c'est le cas, il vaut mieux que vous évitiez quelque temps certains endroits de la Toile.

Une sortie anticipée qui spoile Stellar Blade

H-7 (quasiment) avant la sortie de Stellar Blade sur le PS Store qui a été au cœur d'une polémique raciste ces dernières heures. Mais si vous êtes chanceux, un revendeur près de chez vous l'a peut-être déjà mis en vente. Ce qui se produit tout le temps, à de rares exceptions. Certains éditeurs s'arrangent effectivement pour que ça ne puisse vraiment pas être possible. Mais dans le cas de cette nouvelle exclusivité PlayStation 5, il est déjà trop tard ! Aux États-Unis, et sûrement en France comme dans d'autres pays du monde, des copies physiques sont disponibles à l'achat. Certains n'ont bien entendu pas su résister à la tentation et ont mis la main sur Stellar Blade. Jusque-là, ce n'est pas gênant outre mesure, même si cette vente préliminaire n'est pas toujours bien perçue.

En revanche, ça se gâte quand certains s'empressent de jouer dans le but de partager de bons gros spoilers en ligne. Une pratique bien bête, mais qui est réelle, et qui touche Stellar Blade. Comment éviter de se faire gâcher son aventure en naviguant simplement sur le web ? Tant que vous n'aurez pas le jeu, fuyez comme la peste les forums français et américains, dont Reddit en priorité. Bien que les modérateurs fassent le ménage, la situation semble compliquée. Mais là où vous risquez d'être le plus exposé, c'est sur les réseaux sociaux comme Twitter.

Et il existe un moyen globalement très efficace pour fuir les spoilers sur la plateforme si vous décidez tout de même de rester dessus. Il faut bloquer des mots-clés en suivant les étapes suivantes :