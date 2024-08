Stellar Blade est assurément l’une des meilleures et plus grosses surprises de l’année. L’exclusivité consoles PS5 a tout explosé à sa sortie. Salué pour son gameplay dynamique, ses animations folles, ses graphismes au top et son héroïne ô combien séduisante, le jeu a fait carton plein. Nul doute qu’on le retrouvera en fin d’année dans la catégorie des meilleurs jeux d’action annuels. Pas peu fier, le studio Shift-Up a annoncé qu’il y aurait d’office une suite pour le jeu. Avant ça, bien sûr, il y aura la sortie PC de Stellar Blade qui occupe les développeurs à plein temps, mais ça n'empêche pas le studio de recruter pour l’avenir.

Le prochain Steller Blade va nous en coller plein les mirettes

Repéré par le site Tech4Gamer, une offre d’emploi suggère d’ailleurs que Stellar Blade 2 devrait envoyer du bois. Il s’avère que pour son prochain jeu, le studio vise à utiliser l’Unreal Engine 5. Il est en effet mentionné qu’une expérience avec la dernière version du célèbre moteur graphique est souhaitée pour travailler sur le prochain gros projet de Shift-Up.

Capture d'écran prise par Tech4Gamer

Stellar Blade 2 devrait donc tout naturellement mettre la barre encore plus haut que son prédécesseur, déjà ô combien joli. Puisqu’il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est unanime, c’est pour dire que Stellar Blade est vraiment superbe. Si le moteur graphique y est évidemment pour beaucoup, c’est surtout ce qu’en ont fait les développeurs, les artistes derrière, qui importe. Alors, imaginer ce que l’on pourrait avoir avec une technologie encore plus puissante vend déjà du rêve.

Mais pour le moment, Shift-Up travaille d’arrache-pied à la version PC de son Stellar Blade. Les développeurs avaient même laissé entendre que ce nouveau portage serait certainement plus massif que sur PS5. On suppose que de nombreuses options graphiques seront disponibles et que le jeu sera plus beau que jamais.

Source : Tech4Gamer