Steel Hunters, le nouveau jeu gratuit ultra ambitieux des créateurs de World of Tanks et World of Warships nous en met plein les yeux.

World of Tanks et Word of Warships, deux gros jeux gratuits multijoueur qui cartonnent vont bientôt avoir un nouveau frangin, Steel Hunters. À des kilomètres des géants mécanisés historiques sur terre et sur mer, le studio Wargaming plonge cette fois en pleine science-fiction avec d'autres titans de fer.

Steel Hunters, quand les Transformers rencontre un battle royale

Bien plus proche de Transformers, Steel Hunters nous proposera de piloter différents robots gigantesques dans des combats à grande échelle. Que ce soit des mechas ressemblant à des créatures, des animaux ou plus humanoïdes, il y en aura pour tous les goûts et vous pourrez customiser vos machines avec des armes de destruction massive comme des missiles, des mitrailleuses ou encore des canons.

Comme pour ses précédentes productions, le studio mise une fois de plus sur le compétitif avec Steel Hunters. Le jeu se présentera comme un mélange de battle royale et d’extraction dans lequel il faudra affronter des dizaines d’adversaires dans une vaste carte tout en essayant de récupérer du butin. Avec Steel Hunters, Wargaming affirme repousser ses limites en essayant d'apporter quelque chose de complètement nouveau. Le studio a l’ambition de créer une nouvelle franchise durable, une expérience exaltante et captivante dans le domaine des mechas.

S'il est encore trop tôt pour le savoir, vous pouvez d’ores et déjà tenter l’expérience puisque le jeu est disponible du 12 au 22 décembre gratuitement pour quelques jours de beta ouverte sur PC. Avis aux amateurs.