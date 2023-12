Habituellement, c'est plutôt l'Epic Games Store qui nous invite à récupérer des jeux gratuits. Il ne demande pas un abonnement bien précis, c'est juste par générosité. Mais il n'est pas le seul à user de cette pratique. De temps à autre, Steam prend également le manteau du Père Noël pour nous livrer des beaux cadeaux. Et justement, ce week-end, vous allez pouvoir profiter de trois titres, sans sortir la carte bleue. Ils ne le seront pas éternellement, alors ne traînez pas.

Trois jeux gratuits sur Steam, mais pour une durée limitée

Cette semaine, trois nouveaux jeux sont gratuits sur la plateforme de Valve. Parmi eux, nous avons une production bien connue des férus de FPS et de stratégie ou une aventure mêlant survie et coopération. La totalité des modes de jeu, mises à jour et autres fonctionnalités devraient normalement être disponibles au cours de cette période placée sous le symbole de la gratuité. Comme à son habitude, Steam met surtout en avant des expériences axées sur le multijoueur.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege gratuit ce week-end sur Steam

On commence avec Tom Clancy's Rainbow Six Siege, un jeu de tir tactique qui se joue en équipe. Ce dernier a fait fureur lors de sa sortie, et sa scène compétitive s'est montrée plutôt active. Le but est simple, deux teams de cinq joueurs s'affrontent sur une carte, avec deux objectifs bien différents. D'un côté, nous avons les forces spéciales, chargés de sauver les otages et abattre l'ennemi. De l'autre, on a les méchants armés jusqu'aux dents qui vont devoir se barricader et bâtir des systèmes défensifs pour repousser leurs adversaires. Bref, vous l'aurez compris, le jeu est un cocktail explosif disponible gratuitement pendant six jours sur Steam.

Icarus, survivre à plusieurs, c'est mieux !

Vous aimez les jeux de survie à plusieurs ? Alors vous n'allez pas vouloir rater l'occasion de jouer à Icarus sans faire chauffer la carte bleue. Il peut se faire jusqu'à 8 joueurs, mais vous pouvez tout aussi bien parcourir ces terres hostiles en solo. Il n'y a rien de bien compliqué à expliquer, il suffit de prospérer dans un environnement qui a subi les déboires de la terraformation. Vous n'êtes pas forcément le bienvenu dans ces lieux, et il ne tient qu'à vous d'en faire votre nouvelle maison. Contrairement à Rainbow Six, ce titre n'est malheureusement pas accessible gratuitement pendant six jours, mais seulement trois. Vous avez donc jusqu'au lundi 4 décembre 2023 pour en profiter, alors foncez l'essayer sur Steam.

BattleBit Remastered, l'incarnation du chaos

On finit cette petite liste avec BattleBit Remastered, un FPS qui est loin d'être comme celui dont on a parlé plus haut. En particulier au niveau des graphismes, puisqu'on a là du low-poly. Quant au nombre de joueurs, ça ne rigole plus. Un serveur peut accueillir jusqu'à 254 joueurs, et presque tous les éléments de la carte sont destructibles. Que vous soyez à pied ou dans un véhicule, les parties s'annoncent endiablées, avec des retournements de situation qui peuvent se produire à n'importe quel moment. Pour l'instant, ce jeu est en accès anticipé, mais il est vraiment prometteur. Si vous êtes intéressés, il est aussi jouable gratuitement pendant trois jours sur Steam.

Un jeu gratuit issu d'une licence culte arrive bientôt

Si ces productions ne sont pas à votre goût, alors on vous propose de jeter un œil à un jeu qui s'apprête à sortir sur Steam dans les jours qui viennent. On parle ici d'un gros titre issu d'une franchise légendaire, puisqu'il s'agit de FF7 Ever Crisis. Il arrivera le 7 décembre 2023 sur la plateforme, et vous n'aurez pas besoin de débourser un centime pour y jouer. En même temps, de base, c'est un free-to-play qui propose de vivre les aventures des figures majeures de l'histoire de ce Final Fantasy. Dernièrement, un nouveau scénario a été ajouté, et il concerne nul autre que Sephiroth dans sa jeunesse.