Si une chose est certaine c'est qu'il est très difficile de faire bouger un joueur PC d'une plateforme dont il est habitué. Dans ce contexte, Steam fait clairement office de bastion et de place force dont il est très difficile de déloger les habitudes. Ubisoft aurait alors de bonnes raisons de revenir sur la plateforme de Valve après son abandon en 2019.

Ubisoft enfin de retour sur Steam ?

Le dernier jeu Ubisoft à sortir sur Steam était Trials Rising en 2019. Depuis lors, l'éditeur a sorti ses nouveaux titres PC exclusivement sur Epic Games Store et Ubisoft Connect, sans préciser sa politique à ce sujet. Qu'il s'agisse d'Assassin's Creed Valhalla en 2020 ou encore Roller Champions cette année, aucun d'eux n'a eu l'honneur d'une sortie sur la plateforme iconique du PC. Mais comme le reporte très justement PCGamer, YoobieRE qui travaille actuellement sur l'équivalent de SteamDB mais pour Ubisoft Connect a repéré quelques nouvelles entrées sur la plateforme d'Ubisoft qui mentionnent notamment l'étiquette "Internal Dev/QC - Assassin's Creed Valhalla " et "Roller Champions Steam".

On peut donc en conclure sans trop se mouiller que quelque chose se prépare du coté de chez Valve avec Ubisoft. Mais en toute logique, même via la fameuse plateforme, les jeux nécessiteront toujours le client Ubisoft Connect et ces entrées seraient un premier pas vers cette intégration. Pour mémoire, les versions des jeux Ubisoft sur Epic Games Store incluent l'intégration d'Ubisoft Connect, il n'y a donc pas de raison que cela soit différent aussi chez Valve.

Il ne reste plus qu'à attendre une communication officielle sur le sujet mais la démarche est louable et semble évidente pour réussir à attirer plus de joueurs PC. Les éditeurs doivent se mettre en tête qu'il est impossible de déloger les utilisateurs du mastodonte de Valve. Question d'habitude mais aussi de simplicité d'usage et d'optimisation du temps.