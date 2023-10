Trois jeux sont actuellement gratuits via Steam. Si certains ne le seront plus d’ici quelques heures, un autre pourra être gardé à vie. C’est le moment d’en profiter.

Jouer le weekend gratuitement n’est jamais devenu aussi simple. Entre les jeux gratuits Epic Games Store qui tombent tous les jeudis, les titres Amazon Prime offerts le même jour aux abonnés et les divers cadeaux des boutiques comme GOG, il y a largement de quoi faire. Depuis de nombreuses années en revanche, Steam a à cœur de proposer des weekends gratuits sur sa plateforme. Le concept est simple, pendant quelques jours vous pouvez tester sans frais l’intégralité d’une ou plusieurs productions, et ce sans aucune restriction. Ce sont donc trois jeux gratuits qui sont actuellement disponibles sur la plateforme, dont un que vous pourrez conserver à vie.

Deux jeux jouables gratuitement

Envie d’une petite distraction en ce weekend pluvieux ? Steam a ce qu’il vous faut. Pendant quelques jours, la plateforme met à disposition de l'ensemble des utilisateurs deux jeux jouables gratuitement. À commencer par Fallout 76, le MMORPG au lancement chaotique, qui n’a eu depuis de cesse de s’améliorer. Bethesda a tenté coûte que coûte de sauver son projet que beaucoup pensaient mort-né et il y est parvenu avec plus ou moins de succès. Le jeu accueille constamment du nouveau contenu, le prochain étant Atlantic City et il ne manque pas d’ambitions. Avant son lancement le 5 décembre prochain, l’éditeur a décidé de permettre à l’ensemble des joueurs Steam de découvrir ce qu’est devenu Fallout 76 cinq ans plus tard. Vous avez jusqu’au 30 octobre à 17h pour tester gratuitement le jeu. Comme d’habitude, vous aurez accès à l’ensemble des mises à jour et contenus gratuits déployés depuis toutes ces années.

Un second est aussi gratuit sur Steam jusqu'au 30 octobre à 18h environ : Space Engineers. Un titre plus méconnu du grand public, qui s’est taillé une jolie réputation auprès des amateurs de sandbox en monde ouvert. Ici, les joueurs doivent construire des vaisseaux spatiaux, des avant-postes planétaires, des stations spatiales et tout ce qu’il faut pour survivre dans l’espace. Un titre qui mêle donc plutôt habilement création et survie, tout en se reposant sur un moteur permettant que tout puisse être assemblé, désassemblé, endommagé et détruit. Space Engineers dévoile en revanche surtout tout son potentiel en mode multijoueurs.

Un jeu gratuit Steam à conserver à vie

En plus de ces deux essais du weekend, un autre jeu gratuit Steam peut être conservé à vie. Il faudra cette fois passer par la plateforme Fanatical, qui offre encore une fois un petit cadeau à l’occasion de ses soldes. L’heureux élu de cette période d’Halloween n’est autre que 12 is Better Than 6. Là encore, le titre est assez méconnu. Il se présente comme un mélange de jeu de tir à défilement vertical et d’infiltration à l’époque du Far West. À l’heure où la violence et l’anarchie régnaient dans l’Amérique du Nord de 1873, un fugitif américain lutte pour sa survie. Ce jeu gratuit Steam s’est avant tout démarqué pour son esthétique singulière et son atmosphère. Pour le récupérer, rendez-vous ici pour découvrir la marche à suivre.