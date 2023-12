Steam casse les prix de plusieurs milliers de jeux pour marquer la fin de l'année et on trouve de sacrés pépites pour moins de 1€, mais pas que. Voici une petite sélection de titres qui pourraient bien vous faire plaisir.

Steam casse les prix presque toute l’année, et pour finir 2023 en beauté, la plateforme a décidé de sortir l’artillerie lourde. Ce sont les soldes d'hiver pour les joueurs PC du monde entier qui peuvent, depuis plusieurs jours déjà, venir remplir leur bibliothèque de jeux pour presque rien. Des gros AAA aux petits jeux indé, ce sont plusieurs milliers de titres qui sont actuellement à prix réduits, et on vous a fait une petite sélection de jeux incontournables, ou très sympas, à moins de 2€.

Steam fracasse les prix de millier de jeux PC, faites vous plaisir !

On a bien le droit de se faire plaisir en cette fin d’année, mine de rien, mais avec les fêtes (surtout cette année), c’est parfois très juste. Alors bon, pourquoi ne pas craquer sur un petit jeu à moins de 2€ sur Steam juste pour passer le temps à défaut de pouvoir s'offrir plus gros ? En plus, dans le lot, on retrouve tout de même de vrais incontournables comme Left 4 Dead 2, par exemple, un FPS absolument culte et toujours hyperactif sur la plateforme, et c’est sans parler de la saga Half Life, véritable monument de Valve dont les jeux sont ici soldés à moins de 1€ carrément. On peut également mentionner l'excellent Alice : Madness Returns, une petite perle artistique, ou encore les splendides Limbo et Inside, les premières pépites du créateur de Cocoon, grosse sensation indé de 2023 qui a d'ailleurs été récompensée aux Game Awards.

Des jeux cultes à moins de 1€

Black Desert à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%) Bridge Constructor Portal 0,99€ au lieu 9,99€ (-90%)

0,99€ au lieu 9,99€ (-90%) Counter Strike Source à 0,97€ au lieu de (-90%)

à 0,97€ au lieu de (-90%) Half Life à 0,81€ au lieu de 8,19€ (-90%)

à 0,81€ au lieu de 8,19€ (-90%) Half Life 2 à 0,97€ au lieu de 9,75€(-90%)

à 0,97€ au lieu de 9,75€(-90%) Half Life Episode 1 à 0,77€ au lieu de 7,79€ (-90%)

à 0,77€ au lieu de 7,79€ (-90%) Half Life 2 Episode 2 à 0,65€ au lieu de 6,59€ (-90%)

à 0,65€ au lieu de 6,59€ (-90%) Halo Spartan Strike à 0,80€ au lieu de 2,99€ (-73%)

à 0,80€ au lieu de 2,99€ (-73%) Left 4 Dead à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%) Left 4 Dead 2 à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%) Limbo à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%) Men of War Assault Squad à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%) Payday 2 à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%) Peggle à 0,99€ au lieu de 4,99€ (-80%)

à 0,99€ au lieu de 4,99€ (-80%) PolyBridge à 0,81€ au lieu de 8,19€ (-90%)

à 0,81€ au lieu de 8,19€ (-90%) Pony Island à 0,74€ au lieu de 4,99€ (-85%)

à 0,74€ au lieu de 4,99€ (-85%) Portal à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%) Portal 2 à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%) Ricochet à 0,69€ au lieu de 4,99€ (-86%)

à 0,69€ au lieu de 4,99€ (-86%) Suicide Guy à 0,70€ au lieu de 5,89€ (-88%)

à 0,70€ au lieu de 5,89€ (-88%) Suicide Guy : Sleepin Deeply à 0,70€ au lieu de 5,89€ (-88%)

à 0,70€ au lieu de 5,89€ (-88%) The Room à 0,69€ au lieu de 4,99€ (-86%)

à 0,69€ au lieu de 4,99€ (-86%) The Room Two à 0,99€ au lieu de 4,99€ (-80%)

à 0,99€ au lieu de 4,99€ (-80%) Zuma à 0,99€ au lieu de 4,99€ (-80%)

De très bons jeux à moins de 2€

Alice Madness Returns à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Beholder à 1,49€ à 9,99€ (-85%)

à 1,49€ à 9,99€ (-85%) DOOM (1993) à 1,99€ au lieu de 4,99€ (-60%)

à 1,99€ au lieu de 4,99€ (-60%) DOOM 64 à 1,64€ 4,99€ (-67%)

à 1,64€ 4,99€ (-67%) Finding Paradise à 1,95€ au lieu de 9,75€ (-80%)

à 1,95€ au lieu de 9,75€ (-80%) Goat Simulator à 1,95€ au lieu de 9,75€ (-80%)

à 1,95€ au lieu de 9,75€ (-80%) Hacknet à 1,46€ au lieu de 9,75€ (-85%)

à 1,46€ au lieu de 9,75€ (-85%) Hotline Miami à 1,95€ au lieu de 9,75€ (-80%)

à 1,95€ au lieu de 9,75€ (-80%) IBB et OBB à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-90%) Inside à 1,99€ au lieu 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu 19,99€ (-90%) Just Cause 2 à 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

à 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%) Metro 2033 Redux à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Metro Last Light Redux à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Mirro’rs Edge à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Mirror’s Edge Catalyst à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Need for Speed Most Wanted à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Prince of Persia à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%) Prince of Persia : The Two Thrones à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%) Prince of Persia : The Forgotten Sands à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%) Rubber Bandits à 1,34€ au lieu de 8,99€ (-85%)

à 1,34€ au lieu de 8,99€ (-85%) Shift Happens à 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

à 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%) Star Wars Squadrons à 2,00€ au lieu de 39,99€ (-95%)

à 2,00€ au lieu de 39,99€ (-95%) Spore à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Styx Master of Shadows à 1,99€ au lieu de 15,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 15,99€ (-90%) Thief Simulator à 1,95€ au lieu de 19,50€ (-90%)

à 1,95€ au lieu de 19,50€ (-90%) The Surge à 1,94€ au lieu de 14,99€ (-87%)

à 1,94€ au lieu de 14,99€ (-87%) Titan Souls à 1,47€ au lieu de 14,79€ (-90%)

à 1,47€ au lieu de 14,79€ (-90%) To The Moon à 1,95€ au lieu de 9,75€ (-80%)

à 1,95€ au lieu de 9,75€ (-80%) We Were Here Too à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

Sachez que cette sélection ne représente qu'une infime partie du long catalogue de promotions disponible sur Steam. Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à faire un tour sur la page du magasin, il y a de quoi faire.