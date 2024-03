Ce week-end, si l'on en croit SteamDB, la plateforme Steam de Saint Gabe Newell a en effet atteint un nouveau seuil symbolique. Merci (entre autres) Helldivers 2 et Palworld ?

Steam fait à nouveau chauffer les compteurs

C'est un fait : Steam est LA plateforme incontournable sur PC. Elle doit ce statut privilégié à des mastodontes comme Counter-Strike, mais aussi à de nombreuses périodes de promotions et offres de jeux gratuits. Ainsi, le bien connu SteamDB nous apprend que la propriété de Valve a enregistré un nouveau et impressionnant record. Celui-ci s'intéresse au compte de joueuses et joueurs connectés simultanément, qui a dépassé ce samedi 2 mars 2024 à 14 heures chez nous le seuil symbolique des 34 millions !

SteamDB s'est également fendue du top 100 des jeux ayant le plus participé à ce record. Sur le podium, on retrouve les indécrottables Counter-Strike 2, DOTA et PUBG: Battlegrounds. Deux titres phénomènes sortis cette année ont également bien tiré leur épingle du jeu, comme vous pouvez le voir dans le top 10 des jeux les plus joués sur Steam ci-dessous :

Counter-Strike 2 : pic récent à environ 1,4 million

DOTA 2 : 710 000

PUBG : 600 000

Helldivers 2 : 430 000

Apex Legends : 420 000

Naraka: Bladepoint : 300 000

Palworld : 230 000

Last Epoch : 220 000

Baldur's Gate 3 : 150 000

Grand Theft Auto V : 150 000

Félicitations à Steam, et surtout aux joueuses et joueurs qui ont répondu présents ce week-end ! À quand le pic à 35 millions ?