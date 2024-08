Que cela coïncide ou non avec la sortie de son adaptation en film qui porte tous les signes d'un triste bide ou non, 2K Games ouvre quoi qu'il en soit la boîte de Pandore sur Steam, avec des promos à gogo sur la franchise qui a popularisé le genre looter shooter. Vous l'avez sûrement compris, on parle bien sûr ici de Borderlands. Suivez Claptrap dans les escaliers pour découvrir tout cela.

Ouverture de la boîte de Pandore pour Borderlands sur Steam

En dépit d'un parcours aussi chaotique que le monde que sa licence dépeint, Gearbox Software a créé l'événement avec Borderlands depuis sa sortie en 2009. Avec son univers décalé et son gameplay FPS s'inspirant des pluies de loot de hack'n slash de Diablo, il a popularisé un genre désormais bien implanté : le looter shooter. Alors qu'un film ne lui rendant visiblement pas un vibrant hommage vient de sortir, Steam rend donc honneur à cette licence culte avec moult promos.

Forte de trois jeux canoniques, deux jeux de Telltale et un spin-off s'inspirant de l'un de ses plus grands DLC avec Tiny Tina's Wonderlands, il y a largement de quoi boire et manger sur Pandore. Les utilisateurs Steam peuvent ainsi se servir en loot dans l'Arche, avec notamment une promotion sur la proprement massive Collection Borderlands à -94%. Ouvrons justement la boîte de Pandore que Steam nous propose pour voir tout cela plus en détail.

Steam ouvre littéralement la Boîte de Pandore en ce moment. © 2K/Gearbox

Des promos à gogo à la boutique d'Earl le Dingue

Proposée pour la modique somme de 662,47 euros, Borderlands Collection : La boîte de Pandore comprend Borderlands 1, 2, 3 et la Pre-Sequel, ainsi qu'une liste aussi longue que Terramorphous l'Invincible de DLC. Dans le cadre des promos sur Steam, celle-ci est disponible au prix beaucoup plus abordable de 36,98 euros. Ce n'est pas la seule promo que propose la plateforme de Valve en ce moment pour Borderlands. Une bonne manière d'attendre pour un Borderlands 4 que Gearbox nous vend comme son « meilleur jeu à ce jour », en somme. Voici une liste plus détaillée ci-dessous :

Borderlands Collection : La boîte de Pandore à 36,98€ au lieu de 662,47€, soit -94%

Gearbox Chaos Meets Mayhem, comprenant Borderlands 3 et Tiny Tina's Wonderlands et leurs DLC à 14,52€ au lieu de 119,98€, soit -88%

Borderlands Game of the Year Enhanced seul à 9,89€ au lieu de 29,99€

Borderlands 2 seul à 7,50€ au lieu de 29,99€

Tales from the Borderlands à 14,99€ au lieu de 19,99€

Borderlands 3 seul à 5,99€ au lieu de 59,99€

Tiny Tina's Wonderlands Chaotic Great Edition avec tous ses DLC à 16€ au lieu de 99,95€, soit -84%

New Tales from the Borderlands à 19,99€ au lieu de 39,99€

Source : Steam