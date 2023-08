Steam, c'est LE repère des joueurs PC. Une plateforme incontournable où sont proposés des milliers de jeux régulièrement en promotion. Comme chaque semaine, durant quelques jours, le géant lance des soldes ou devient l'hôte de microfestivals liés à certains éditeurs. Cette semaine, ce sont une tonne de pépites indépendantes qui sont en promotion, la plupart sous la barre des 5 euros. Entre deux grosses sorties jeux vidéo d'août 2023, pourquoi ne pas se faire un petit plaisir ? Certain sont même parfaitement compatible avec le Steam Deck.

Des pépites à moins de 5€ sur Steam !

Pas de gros AAA ou de jeux-service ici. On fait un peu de place à la scène indépendante, ses expériences souvent atypiques, légères voire loufoques ou touchantes. Des jeux souvent injustement catégorisés en tant que "petits jeux", mais qui ont parfois beaucoup de choses à offrir. C'est notamment le cas d'Undertale, par exemple, un genre de RPG au visuel tout en pixel qui promet une expérience très surprenante à qui s'y essaye, ou encore The Bridge qui s'appuie sur une direction artistique absolument magnifique pour nous offrir un puzzle game intelligent et recherché qui a beaucoup à raconter.

On pourrait comme ça vous citer d'autres petites pépites comme Darkestville Castle, un Monkey Island-like ultra réussi, Genesis Noir, un point'n'click qui sait impressionner ou encore Arise, un jeu d'aventure poétique. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans cette sélection.

