Au même titre que la Nintendo Switch, le Steam Deck pourrait t-il bientôt profiter d'un écran OLED ? Pour mémoire cette technologie permet à l'utilisateur de profiter d'une meilleure luminosité, de couleurs plus intenses et d'un meilleur contraste grâce à un noir plus profond. Dans ces conditions, les propriétaires de la console de Valve sont nombreux à se questionner sur l'apparition d'un modèle doté d'un tel écran.

Du OLED pour le Steam Deck ?

D'après une nouvelle interview de Pierre-Loup Griffais, ingénieur de la société Valve à nos confrères de PC Gamer, il ne faut pas s'attendre de sitôt à un Steam Deck OLED. Voyez plutôt ce que l'on peut retenir de l'entretien :

Je ne pense pas que nous excluons l'idée. Mais ce n'est pas aussi simple qu'on le pense et cela ne consiste pas juste à remplacer l'écran pour que tout fonctionne comme sur des roulettes. En réalité, l'écran est au cœur de l'appareil. Tout y est ancré. Fondamentalement, tout est architecturé autour de celui-ci quand vous parlez d'un appareil aussi petit. Je pense que ce serait une plus grande quantité de travail.

La mise en place du OLED semble donc assez complexe, raison pour laquelle il ne faut pas s'attendre à un écran de ce type sur le Deck dans les mois à venir. D'autant que cet appareil en particulier est très proche d'un PC en terme d'architecture.

Attendre encore ?

Il est peu probable d'imaginer que le successeur éventuel du Steam Deck n'utilise pas le système OLED. Reste maintenant à savoir si il s'agira d'une amélioration pour une toute nouvelle console (un Steam Deck 2), ou tout simplement une mise à jour hardware comme ce qu'a fait Nintendo avec sa Switch. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que le Steam Deck 2 n'est pas prévu pour tout de suite comme nous pouvions vous le reporter au sein de cette news.

De votre coté, qu'attendez-vous d'une nouvelle version du Steam Deck ? Préférez-vous une mise à jour de l'écran, du hardware ou les deux ?