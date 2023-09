Steam multiplie encore les offres spéciales et propose tout un tas de jeux à prix cassés. Des jeux parfois indépendants et de petite portée, mais également de très gros hits, des AAA ultra populaires et plus encore. Pour la rentrée, la plateforme de Valve a décidé de faire plaisir à ses joueurs en leur mettant sous le nez une tonne de jeux à moins de 4€. Et dans le lot, il y a des titres absolument cultes !

Encore de grosses promotions sur Steam

C'est la rentrée, la fin de l'été, ou presque, et on va bientôt arriver dans la période des très grosses sorties de jeux vidéo. La fin de l'année va faire très, très mal, on le sait, mais il est encore temps de se faire quelques jeux en retard ou de petites pépites que l'on aurait laissé filer. Donc à moins que l'excellent Starfield et le non moins très, très bon Baldur's Gate 3 vous pompent tout votre temps de jeu, vous pourriez bien être intéressé par cette petite sélection de jeux à moins de 4€ proposée par Steam.

Au menu, des jeux indépendants, de vraies pépites d'ailleurs, mais aussi de grosses licences comme plusieurs Need for Speed, Titanfall, Sniper Elite ou encore Rayman. Une flopée de jeux pour une bouchée de pain, juste histoire d'attendre les grosses sorties de septembre comme Lies of P, Mortal Kombat 1 ou encore Marvel's Spider-Man 2, pour ne citer qu'eux.

Des jeux à moins de 4€

Among Us à 3,14€ au lieu de 4,49€ (-30%)

à 3,14€ au lieu de 4,49€ (-30%) Aliens vs Predator (Classic 2000) à 3,04€ au lieu de 4,99€ (-39%)

(Classic 2000) à 3,04€ au lieu de 4,99€ (-39%) Bad North: Jotunn Edition à 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

à 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%) Castle Crashers à 2,39€ au lieu de 11,99€ (-80%)

à 2,39€ au lieu de 11,99€ (-80%) Inside à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Homefront à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) Limbo à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%) Moonlighter à 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

à 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%) Need for Speed Hot Pursuit Remastered à 3,89€ au lieu de 29,99€(-87%)

à 3,89€ au lieu de 29,99€(-87%) Need for Speed Most Wanted à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) Need for Speed Rivals à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) Psychonauts à 3,19€ au lieu de 9,99€ (-68%)

à 3,19€ au lieu de 9,99€ (-68%) Rayman Origins à 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

à 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%) Room à 3,04€ au lieu de 4,99€ (-39%)

à 3,04€ au lieu de 4,99€ (-39%) Room 2 à 3,04€ au lieu de 4,99€ (-39%)

à 3,04€ au lieu de 4,99€ (-39%) Room 3 à 3,11€ au lieu de 5,99€ (-48%)

à 3,11€ au lieu de 5,99€ (-48%) Room 4 Old Sins à 3,19€ au lieu de 7,99€ (-60%)

Old Sins à 3,19€ au lieu de 7,99€ (-60%) RubberBandit à 1,79€ au lieu de 8,99€ (-80%)

à 1,79€ au lieu de 8,99€ (-80%) Sniper Elite à 3,19€ au lieu de 7,99€ (-60%)

à 3,19€ au lieu de 7,99€ (-60%) Sniper Elite 3 à 3,53€ au lieu de 27,95€ (-87%)

à 3,53€ au lieu de 27,95€ (-87%) Sniper Elite Zombie Army à 3,44€ au lieu de 14,99€ (-77%)

à 3,44€ au lieu de 14,99€ (-77%) Sniper Elite Zombie Army 2 à 3,44€ au lieu de 14,99€ (-77%)

à 3,44€ au lieu de 14,99€ (-77%) Splinter Cell Conviction à 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

à 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%) This War is Mine à 3,79€ au lieu de 18,99€ (-80%)

à 3,79€ au lieu de 18,99€ (-80%) Titanfall 2 à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Toutes ces promotions et encore bien d'autres peuvent être retrouvé directement sur la page Steam officielle.