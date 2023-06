Valve améliore encore sa boutique Steam. Cette fois, c'est avec une nouveauté extra qui permet aux joueuses et joueurs de réaliser toujours plus d'économies.

Même si l'Epic Games Store et GOG tentent de concurrencer Steam, la plateforme de Valve est la plus prisée des joueurs PC. Une boutique / launcher qui est en place depuis 2003 et qui a donc pu se bonifier avec le temps. Mais même 20 ans plus tard, le magasin en ligne parvient encore à trouver des axes d'améliorations. La dernière nouveauté est clairement orientée vers les consommateurs.

Steam accueille une fonctionnalité pour économiser de l'argent

Entre les jeux gratuits Steam et les promotions régulières, surtout à certaines périodes de l'année, les joueurs PC peuvent généralement trouver leur bonheur sans faire un énorme trou dans leur portefeuille. Une récente mise à jour de la plateforme fait même encore mieux. Combien de fois des joueuses et des joueurs ont-ils acheté un jeu et eu la désagréable surprise de découvrir une promo quelques jours plus tard avec des prix pas spécialement cohérents ? Beaucoup sûrement.

Mais désormais, Steam joue la carte de la transparence pour prévenir les utilisateurs des fluctuations de prix. Ainsi, il va être possible de voir le tarif de base, celui actuel et le prix le plus bas constaté sur les trente derniers jours. Les utilisateurs pourront donc jauger si c'est le bon moment de craquer ou non en fonction des données. Pourquoi un tel changement ? Si on ne doute pas que la plateforme espère gagner encore plus de clients, ce n'est pas le motif principal.

En raison de la loi européenne Omnibus, qui lutte contre les fausses réductions de prix, Steam a été obligé de revoir sa façon de faire. Comme le stipule ces nouvelles règles, la plateforme est forcée d'afficher le tarif pratiqué au cours des 30 derniers jours. Cela permet par conséquent de mieux se rendre compte du rabais avec une comparaison très claire et non faussée. En ligne comme en magasins, il n'est pas rare que les revendeurs crient à des offres « dingues » sans que ce ne soit le cas.

Nouvelle interface tarifaire des jeux Steam.

Des jeux gratuits et des soldes à foison

Si vous êtes suffisamment rapides, vous pourrez obtenir gratuitement Tell Me Why. Le jeu du studio français Don't Nod. Une aventure narrative dont le héros est transgenre, une première. Et même si les choix n'impactent pas autant l'histoire que ce qu'on aurait pu imaginer, les développeurs ont tenu à garder cette liberté dans les décisions. Il est gratuit jusqu'au 1er juillet prochain. Le second jeu est Hue. Une production de plateforme / réflexion où il faut avancer en modifiant la couleur de fond des environnements. Bien entendu, les casse-têtes intègrent parfaitement cette mécanique.

Ensuite, il va falloir sortir le portefeuille, mais ce ne sera pas forcément pour une note très salée. Sauf si vous cliquez frénétiquement sur « ajouter au panier » pour n'importe quel jeu. Du 29 juin au 13 juillet 2023, ce sera les soldes Steam 2023 d'été. Un événement majeur et attendu de pied ferme chaque année, qui a le droit à des éditions différentes tout au long des douze mois. Ci-dessous, le programme complet :