Au tour de SEGA d’offrir un jeu gratuit sur Steam. Jusqu’à la fin du mois, les joueuses et les joueurs peuvent récupérer une production de l’éditeur japonais. Voici comment.

Les jeux gratuits s'enchaînent pour les joueurs PC. Depuis cinq ans maintenant, l’Epic Games Store distribue des cadeaux chaque semaine. Au total, les utilisateurs les plus assidus ont pu mettre la main sur plus de 400 productions et ce n’est pas prêt de finir. Pendant ce temps, les abonnés Amazon Prime Gaming peuvent récupérer quelques titres de leur côté, quand les éditeurs proposent des fois des jeux gratuits sur Steam. Parfois il s’agit simplement d’essais temporaires, d’autres de titres à conserver à vie. Cette fois, c’est SEGA qui vient faire un cadeau aux joueurs.

SEGA vous offre un jeu gratuit

Il n’y a pas que l’Epic Games Store qui peut distribuer des jeux gratuits. De temps à autres les éditeurs viennent sacrifier quelques ventes sur Steam en proposant aux joueurs de récupérer certaines de leurs productions sans frais. Le cas du jour est un peu à part. Il s’agit en effet d’un code Steam d’un jeu SEGA à récupérer, mais la manipulation ne se fait pas directement sur la boutique. Il faudra cette fois impérativement passer par le site de l’éditeur historique pour récupérer son jeu gratuit. On risque de faire des déçus, ce n’est ni un Yakuza, ni un Sonic ni même un Persona. C’est une production plus modeste qui ne s’adresse qu’à un public particulier : les pêcheurs. Oui, c’est SEGA Bass Fishing qui est offert jusqu’au 31 juillet.

Un titre qui ne sera clairement pas au goût de tous, mais qui a su charmer les amateurs de la discipline. Son nom est assez éloquent, ce jeu inspiré du célèbre titre de la Dreamcast vous invite à participer à des parties de pêche au black-bass. Partez en bateau à la découverte de huit points de pêche différents et tentez de ferrer le plus gros poisson des eaux. Ce sont également une dizaine de leurres qui sera disponible pour parvenir à vos fins. Une mécanique essentielle, notamment lors des quatre tournois qui ne cessent de gagner en difficulté.

Autre fonctionnalité qui a eu son petit effet lors de la sortie du jeu en 2011, les variations climatiques et par conséquent les conditions de l’eau influant le comportement des poissons. Bref un bon petit jeu hommage à un classique de la Dreamcast, maintenant gratuit sur Steam. Envie de mordre à l’hameçon ? Rendez-vous sur la page officielle permettant d’obtenir le jeu gratuit.

A partir de là, SEGA vous invite à remplir un petit formulaire avec votre date de naissance, vos noms prénoms, votre adresse mail et votre pays. Pensez bien à cocher la case « Obtenir SEGA Bass Fishing ? Oui, avec plaisir ! » avant d’envoyer vos réponses et le tour est joué. Un code Steam du jeu vous sera ensuite envoyé une fois la période de promo terminée, soit le 31 juillet 2023. Une fois ce délai passé, il vous sera en revanche impossible de demander un code, autant faire vite.