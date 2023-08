Quand on est joueur PC, difficile de ne pas passer par Steam. Même si la plateforme n'offre pas de jeux gratuits à récupérer toutes les semaines comme l'Epic Games Store, elle sait aussi comment s'y prendre pour séduire le public. Déjà, grâce à ses promotions régulières, mais aussi pour ses essais gratuits qui durent généralement quelques jours. En cette fin d'été, Steam vient de faire encore plus fort en accueillant un nouveau jeu gratuit très populaire.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam qui vaut vraiment le détour

L'Opening Night Live, la conférence lancement de la Gamescom 2023 organisée ce 22 août, a été riche en annonces. Au milieu de tous les blockbusters présents lors de la soirée, Marvel Snap a fait une apparition pour confirmer son arrivée sur PC avec un joli trailer. Le free-to-play sorti sur iOS et Android en octobre 2022 est déjà disponible en téléchargement sur Steam. « Tout ce que vous aimez dans le jeu est maintenant mieux que jamais sur PC, grâce au grand écran natif et au magnifique gameplay, parfait pour le streaming », déclare le studio Second Dinner dans son communiqué.

Pour fêter ce lancement sur PC, les joueurs peuvent récupérer plusieurs récompenses sans dépenser un centime. Vous avez un mois pour vous connecter à votre compte Steam et lancer Marvel Snap pour obtenir la variante mech Devil Dino. Vous pouvez aussi récupérer des bonus de connexion quotidiens sur PC et sur mobile qui évoluent toutes les 24 heures. Enfin, jusqu'au 30 août à 8h59, des Twitch Drops sont à gagner en regardant des créateurs de contenus jouer au free-to-play sur la plateforme de streaming. Bref, un bien beau programme pour célébrer cette sortie sur PC longtemps réclamée.

Marvel Snap, un jeu fait pour les fans

Si vous ne connaissez pas Marvel Snap, sachez qu'il s'agit d'un jeu de cartes à collectionner avec une belle dose de stratégie jouable en multijoueur. Chaque carte représente « un super-héros ou un super-criminel Marvel doté d'un pouvoir ou d'une capacité unique », explique la description du titre sur Steam. Jeu mobile oblige, les parties sont pensées pour ne pas durer plus de trois minutes.

Malheureusement pour lui, ces derniers mois, Marvel Snap est pointé du doigt par de nombreux joueurs à cause de microtransactions proposées à des tarifs indécents. À cause de cela, la réputation du jeu qui était pourtant bonne à beaucoup souffert. Malgré tout, le titre vaut quand même le détour et saura évidemment séduire les fans de Marvel grâce au superbe travail artistique réalisé par Second Dinner. Après cette arrivée du jeu sur PC, faut-il s'attendre à des versions consoles ? En tout cas, les joueurs sont pour.