Comme l'Epic Games Store ou GOG, Steam n'est jamais avare en jeux gratuits, bien au contraire. Même si la plateforme n'est pas très généreuse pour l'instant, elle offre très régulièrement des versions complètes. Et des week-end d'essais qui s'accompagnent généralement de promotions temporaires pour inciter à l'achat. Business is business ! Les utilisateurs ont été particulièrement gâtés en décembre avec du GTFO, Chilvary 2, Desolate et bien d'autres. Mais pour ces premiers jours de 2024, c'est un peu le désert sorti d'un contenu gratuit pour un jeu culte. Heureusement, un célèbre éditeur arrive en sauveur avec un cadeau pour les joueurs.

Naruto to Buroto Shinobi Striker gratuit sur Steam mais...

Le premier jeu gratuit Steam de la saison 2024 est là, mais il va falloir être être un peu chanceux et rapides. En effet, cette fois, c'est Bandai Namco qui régale en offrant Naruto To Boruto Shinobi Striker, mais pas à tout le monde. Le cadeau de l'éditeur a une limite : 100 000 clés. Lorsqu'elles auront toutes été distribuées, il sera inutile d'espérer en avoir une. Premiers arrivés, premiers servis ! Pour faire partie des heureux élus, il faut tout d'abord se rendre sur la page Bandai Namco, s'inscrire, et remplir le formulaire d'ici le 12 janvier 2024 à 15h00 (heure française). Mais il y a une condition.

Afin d'être éligibles, il est primordial de lier son compte Steam à son compte Bandai Namco. Si vous n'en avez pas, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. « Ne perdez pas de temps, Naruto To Boruto: Shinobi Striker sera disponible gratuitement dans la limite des stocks disponibles pendant une période limitée ! Inscrivez-vous et remplissez le formulaire entre le 08/01 (15 h CEST) et le 12/01 (15 h CEST) et liez votre compte Steam avec votre compte Bandai Namco pour être éligible ». Et la société japonaise insiste bien sur le fait d'associer les deux comptes, sans quoi votre participation sera nulle.

Si vous êtes parmi les 100 000, vous recevrez le code dans la foulée entre le 15 et le 19 janvier à 15h. Après cela, rendez-vous sur Steam pour utiliser votre précieux sésame et télécharger gratuitement Naruto To Boruto Shinobi Striker. Une expérience multijoueur où vous devez monter une équipe de quatre joueurs, avant d'aller vous mesurer à une autre escouade équivalente. Si le style graphique léché nous a tapé dans l'oeil à l'époque, plusieurs problèmes venaient gâcher la fête comme le concept brouillon ou encore la prise en main. À l'inverse, les retours Steam sont enjoués avec 85 % d'avis positives pour plus de 40 000 évaluations. Un jeu qui divise donc, mais vu que c'est gratuit...