Les amateurs de jeux vidéo ont une belle opportunité à saisir. Pendant deux jours, vous pourrez tester gratuitement l'un des RPG les plus immersifs et réalistes disponibles sur Steam. Ce jeu, acclamé par la critique, vous plonge dans un univers médiéval où le réalisme est roi. Si vous aimez les mondes ouverts et les aventures historiques, c'est l'occasion idéale pour découvrir un titre qui a marqué les esprits.

Un super RPG à tester gratuitement sur Steam

Ainsi, dès maintenant, le développeur Warhorse Studios propose une période d'essai gratuite de 48 heures pour Kingdom Come: Deliverance sur Steam. Sorti en 2018, ce RPG en monde ouvert se distingue par son approche réaliste et historique. L'action se déroule dans la Bohême du 15e siècle. Vous incarnez Henry, le fils d'un forgeron, dont la vie est bouleversée après l'attaque brutale de son village. Le jeu vous embarque ensuite dans une quête de vengeance et de justice, avec des combats réalistes et une gestion de ressources rigoureuse.

Ce qui fait la particularité de Kingdom Come: Deliverance, c'est son engagement envers le réalisme. Ici, pas de magie ni de créatures mythiques. Le jeu se concentre sur une reconstitution fidèle de la vie médiévale. Le système de combat est exigeant, basé sur la physique et la maîtrise des armes, rendant chaque affrontement intense et stratégique. En plus, le jeu propose un cycle jour/nuit où il faut gérer la faim, la fatigue, et même l'état de vos vêtements et armes. Tous ces détails contribuent à une immersion totale, qui ravira les amateurs d'histoire et de réalisme. Par contre, cela pourrait en faire fuir certains.

Une occasion en or

Cette période d'essai gratuit (sur ce lien) est une chance en or pour ceux qui n'ont pas encore exploré cet univers. Pendant 48 heures, vous pouvez plonger dans le monde de Kingdom Come: Deliverance, découvrir son gameplay, et voir si l'aventure vous séduit. C'est aussi l'occasion de tester les performances du jeu sur votre machine, car ce titre est connu pour son exigence en termes de configuration matérielle. Même des années après. Enfin, sachez que Kingdom Come Deliverance 2 arrivera l'année prochaine, le 11 février 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Steam