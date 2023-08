L’un des jeux les plus populaires de Steam vient d’annoncer une suite et ça s’annonce tout simplement fou ! Ça va être sanglant !

Counter Strike, ça vous parle ? LE FPS le plus célèbre de Valve (avec Half-Life, ok) et qui cartonne toujours autant. Saviez-vous que grâce à ce jeu, un autre FPS ultra apprécié de la plateforme a fait sa carrière solo et continue d’ailleurs de couler des jours heureux sur Steam, mais aussi désormais sur l’Epic Games Store et sur les consoles de salon. Ce jeu, un ancien mod désormais devenu une licence, c’est Killing Floor.

Un jeu populaire de Steam va avoir le droit à une suite !

Les amateurs de jeu ultra gore, de coopération et de tripailles vont être aux anges ce soir puisqu’un nouvel épisode totalement inédit vient d’être annoncé, et ça s’annonce tout simplement énorme.

Énorme oui, c’est le mot puisque le trailer, s’il ne nous montre que très peu de gameplay, nous tease un vrai carnage. Les Zeds, les bestioles dégueulasses qui veulent notre peau, seront plus violentes et plus nombreuses que jamais. Killing Floor n’a jamais fait dans la dentelle et Tripwire aime quand ça dégouline, tant mieux, nous aussi.

Killing Floor 3 arrive bientôt, et promet des hectolitres d'hémoglobine

Pour le moment, on ne sait absolument rien de ce Killing Floor 3 si ce n’est qu’il arrivera bientôt sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour rappel, dans Killing Floor, une équipe de joueurs doit survivre face à des vagues de monstres ultra violents et en grand nombre. Pour ce faire, chaque joueur peut choisir une classe afin d’avoir le droit à quelques bonus, et doit ensuite s’équiper d’armes de plus en plus puissantes entre chaque vague en utilisant de l’argent glané en tuant des monstres. Coopération, gestion, Killing Floor c’est l’assurance d’un gameplay ultra nerveux et de dizaines d’heures de carnage. Killing Floor 3 ne devrait pas faire exception à la règle. On attend de voir ça.