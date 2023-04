La plateforme de Valve cherche encore à faire des heureux en proposant de nouvelles promotions Steam chaque semaine. Cette fois, le focus est mis sur de nouveaux éditeurs de jeux indé pour la plupart très appréciés et vendus pour une poignée d’euros. À côté de ça, de très gros jeux sont aussi soldés. Comme d’habitude, nous vous avons sélectionné quelques offres particulièrement intéressantes.

Quelques jeux indé assez incroyables pour moins de 5 € (ou presque)

Dans notre sélection à petits prix, vous retrouverez notamment la série des GoNNER, de petits jeux de plateformes assez hardcore, qui se rapproche un tantinet de Super Meat Boy. Comprenez par là qu’il faudra parcourir des niveaux entiers rapidement en évitant pièges et ennemis. Petite subtilité néanmoins, tous les niveaux sont générés de manière procédurale et en temps réel sous vos yeux. Difficulté toujours avec Atomicrops, petite roguelite hyper efficace ou encore West of Dead, qui rappelle parfois un certain Curse of the Dead Gods avec sa direction artistique atypique. Poésie enfin avec le petit Röki, point and click très inspiré des contes et légendes qui non plongent dans un univers nordique plein de mystère. Un voyage sans une once de violence qui fera plus fonctionner vos neurones que vos réflexes.

Liste de quelques petites pépites en promo sur Steam

Atomicrops : 3,74 € au lieu de 14,99 € (-75%)

: 3,74 € au lieu de 14,99 € (-75%) Eldest Souls : 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

: 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%) GoNNER : 2.99 € au lieu de 2,99 € (-70%)

: 2.99 € au lieu de 2,99 € (-70%) GoNNER 2 : 3,89 € au lieu de 12,99 € (-70%)

: 3,89 € au lieu de 12,99 € (-70%) Kingdom Two Crows : 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

: 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%) Kingdom New Land : 1,49 € au lieu de 14,99 € (-90%)

: 1,49 € au lieu de 14,99 € (-90%) Röki : 5,49 € au lieu 21,99 € (-75%) - oui ici j’ai un peu triché pour 49 centimes

: 5,49 € au lieu 21,99 € (-75%) - oui ici j’ai un peu triché pour 49 centimes West of Dead : 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

De gros jeux soldés sur Steam à moins 6 € !

Des jeux plus imposants font également partie des dernières offre de cette mi-semaine, avec notamment l'excellent Tekken 7, idéal pour se préparer au gros morceau qu'est Tekken 8. À venir cette année. Si vous avez écumé l'intégralité de votre catalogue de souls-like, vous pouvez également jeter un œil a Lords of the Fallen, le jeu très honnête de Deck 13 qui aura le droit à une suite/reboot dans le courant de l'année avec The Lords of the Fallen. Celui-ci sera développé sous Unreal Engine 5 et cherchera cette fois a marché sur le terrain d'un certain Elden Ring.

Enfin, c'est toute la saga Sniper Ghost Warrior qui est soldée. Après un premier épisode assez moyen, la saga a su redresser la barre au fil des épisodes.

Liste de gros jeux à moins de 6 €