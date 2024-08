La semaine a été intense avec les annonces de la Gamescom 2024 en plein milieu, mais ça se termine prochainement. Si vous avez également hâte de vous poser tranquillement, et que vous cherchez des jeux à faire durant ces jours de repos, il y a du nouveau sur l'Epic Games Store et Steam. Des titres 100% gratuits qui n'attendent que vous. Jusqu'au 28 août 2024, la plateforme de Valve offre encore Drawful 2. Un party-game où vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre tablette pour faire des dessins et les faire deviner en mode Pictionary en somme.

Quatre nouveaux jeux gratuits sur Steam pour le week-end

Drawful 2 pourrait donc animer vos soirées du week-end, mais comme d'habitude sur Steam, il y a aussi d'autres titres qui sont jouables gratuitement pour quelques jours. Pour cette fin de semaine, la plateforme de Valve a choisi de mettre en avant une licence mythique : Diablo. Le dernier épisode s'offre encore une version d'essai jusqu'au 27 août, histoire de peupler les serveurs pour fêter la sortie de la saison 5. Mais il y a d'autres propositions et on vous les présente en détail et en vidéos.

Diablo 4, LE jeu Steam du week-end

LE jeu gratuit Steam du week-end est incontestablement Diablo 4. Même si Blizzard Entertainment permet souvent de tester cet épisode de la licence mythique sans débourser un centime, ça tombe vraiment bien étant donné que les développeurs viennent de lancer la saison 5 en début de mois. Tout n'est pas parfait, en raison de problèmes plus ou moins bloquants, mais vous avez au moins des nouveautés à votre disposition. L'essai gratuit de Diablo 4 sera un peu plus long que les autres puisqu'il sera actif jusqu'au 27 août. Rendez-vous à cette adresse pour l'essayer.

Classic Marathon Infinity

Alors que Bungie (Destiny) travaille à la résurrection de Marathon sur PS5 et PC, l'original Classic Marathon Infinity est offert sur Steam et sans limite de temps pour le coup. Ne vous attendez pas à un jeu de tir moderne au risque d'être très déçus. On est en effet sur un soft de 1996 qui ressemble davantage aux anciens Doom et Quake. Marathon Infinity propose une campagne solo, jouable en coop, avec un scénario de 20 niveaux. Malgré son âge, il s'agit d'une version avec de nouvelles textures, armes et ennemis inédits. Il suffit de se rendre sur la page Steam de Marathon pour l'obtenir et le garder dans votre bibliothèque.

Core Keeper

Core Keeper, qui est toujours en accès anticipé, bénéficie également d'un week-end gratuit sur Steam jusqu'au 26 août prochain. « Tu te réveilles dans la peau d’un explorateur, au fond d’une caverne regorgeant de secrets inavoués, oubliée depuis la nuit des temps ». Une expérience bac à sable de 1 à 8 joueurs où il faut explorer une caverne infinie pleine de créatures, récolter des ressources, fabriquer des outils ou encore construire sa propre base pour se requinquer et repartir à la découverte de ce sombre endroit. Vous pouvez cliquer ici pour le récupérer gratuitement.

Hellcard

Enfin, on change encore complètement de genre avec l'essai gratuit d'Hellcard. Un deckbuilder coopératif avec un zeste de roguelike jouable là encore en solo ou en multi. « Il se déroule dans des donjons de papier semblables à ceux de Book of Demons et repose sur un système de deckbuilding et d'intenses combats de cartes tactiques ». Pour gagner les combats, il va falloir bien positionner vos monstres, ce qui vous conférera un avantage certain. Hellcard est gratuit sur Steam jusqu'au 26 août.

